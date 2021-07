Steigende E-Commerce-Nachfrage: 28 Mio. m² Logistikflächen bis 2025

E-Commerce ist nicht aufzuhalten und damit auch der Bedarf an Logistikflächen. Die E-Commerce-Umsätze werden bis 2025 um voraussichtlich 251 Milliarden Euro steigen – und damit entsteht ein Bedarf an Logistikflächen von rund 28 Millionen m². Dies geht aus dem aktuellen E-Commerce Bericht von CBRE hervor.

Insgesamt ist der E-Commerce-Umsatz in Europa in den letzten fünf Jahren um 150% gestiegen. Lag der Online-Anteil am gesamten europäischen Handelsumsatz im Jahr 2015 noch bei rund 7%, so ist dieser im Jahr 2020 auf ca. 13% gestiegen.



Weltweiter E-Commerce-Umsatz wird bis 2025 um 1,26 Billionen Euro steigen

Der weltweite E-Commerce-Umsatz wird in den nächsten fünf Jahren um 1,26 Billionen Euro steigen. Das bedeutet auch einen zusätzlichen Bedarf an Logistikflächen für den Online Handel: Gesamt werden weltweit 140 Millionen m² benötigt, wobei davon rund 28 Millionen m² in europäischen Ländern notwendig werden.



„E-Commerce ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen, durch das geänderte Kaufverhalten in der Pandemie wurde die Entwicklung massiv beschleunigt“, so Jack Cox, Managing Director, EMEA Industrial and Logistics bei CBRE. „Diese Entwicklung wird weiterhin große Auswirkungen auf die Lieferketten sowie Verteilung haben, und damit auf die Qualität von Logistikflächen. Mit dem Wachstum des Online Handels wächst auch der Logistiksektor signifikant“.



Großbritannien mit weltweit dritthöchster E-Commerce-Durchdringungsrate

Großbritannien hat derzeit mit 24% die dritthöchste E-Commerce-Durchdringungsrate weltweit, nach Südkorea (36%) und China (27%) und wird voraussichtlich einer der größten E-Commerce-Märkte der Welt bleiben: Bis 2025 wird die E-Commerce-Durchdringung in Großbritannien voraussichtlich bei rund 32% liegen. Weitere Märkte in Europa, für die eine hohe E-Commerce-Durchdringung erwartet wird, sind die Niederlande und Tschechien mit einer erwarteten E-Commerce-Durchdringung von 26% bzw. 20%. Weltweit gesehen wird Südkorea bis 2025 mit 43% die höchste E-Commerce-Durchdringung aufweisen.



Österreich: geringe E-Commerce Durchdringung und langsames Wachstum

Österreich liegt bei der E-Commerce Durchdringung sowie beim Wachstum des Online Handels im hinteren Drittel in Europa: Im Jahr 2020 lag die E-Commerce Durchdringung bei rund 11% in Österreich, im Jahr 2025 sollte sie bei etwa 14% liegen. „In Österreich ist der stationäre Handel – im Vergleich zu anderen Ländern – noch immer sehr stark, der Trend geht allerdings in Richtung Multi Channel. Die Pandemie konnte und kann das Wachstum im Bereich E-Commerce in Österreich weniger beeinflussen, als in den meisten anderen Ländern Europas“, so Walter Wölfler, Head of Retail Österreich & CEE bei CBRE.