Steigenberger Icon Europäischer Hof Baden-Baden eröffnet am 14. August 2025

Das Steigenberger Icon Europäischer Hof Baden-Baden feiert am 14. August 2025 nach vollumfänglicher Renovierung [wir berichteten] sein Comeback als Ikone der europäischen Spitzenhotellerie. Die Wiedereröffnung fällt in ein besonderes Jahr für Steigenberger: Die Marke zelebriert ihr 95-jähriges Bestehen – und damit eine Geschichte, die einst mit der Eröffnung des Europäischen Hofs begann.

.