Steigenberger Airport Hotel feiert Opening

Rund um den neuen Hauptstadt-Flughafen geht es endlich los: Nachdem der Betreibervertrag bereits 2010 unterzeichnet wurde, konnte das Steigenberger Airport Hotel am Wochenende parallel zur langersehnten Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER [wir berichteten] endlich sein offizielles Opening feiern. Gemeinsam mit BER-Chef Engelbert Lütke Daldrup und begleitet durch ein Grußwort von Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach haben Claus-Dieter Jandel, Executive Vice President & Chief Development Officer der Steigenberger Hotels AG, und Andreas Mattner, Geschäftsführer der ECE Development, am Freitag symbolisch das Band zur Eröffnung des neuen Gebäudes durchschnitten.

.

Der Betreibervertrag für das 4-Sterne-Hotel wurde bereits 2010 unterzeichnet und sollte ursprünglich in 2012 in Betrieb gehen [wir berichteten], um die Flughafen-Passagiere des direkt angrenzenden Terminals zu beherbergen. Aufgrund der Probleme am BER wurde daraus aber nichts, um so größer nun die Freude bei allen Beteiligten. „Wir freuen uns, dass wir das Steigenberger Airport Hotel rund acht Jahre nach seiner Fertigstellung mit Inbetriebnahme des BER gemeinsam eröffnen können“, so Andreas Mattner, Geschäftsführer ECE Development. „Ganz besonders punktet das Hotel mit seinem Standort direkt am neuen Hauptstadtflughafen und in unmittelbarer Nähe des Terminalgebäudes – eine wichtige Voraussetzung für einen erfolgreichen Betrieb.“



Das Hotel verfügt über 322 schallisolierte Zimmer und bietet ein Á la carte-Restaurant mit angeschlossener Bar sowie in der fünften Etage eine Spa- und Wellnessarea auf 300 m² mit separatem Fitnessbereich. Das dazugehörige Konferenzzentrum mit elf Meetingräumen für Veranstaltungen mit bis zu 500 Personen ist die ideale Eventlocation „der kurzen Wege“ am Flughafen: für Veranstaltungen, Meetings und Produktpräsentationen. Für seine Nachhaltigkeit wurde das Steigenberger Airport Hotel zudem mit dem DGNB-Zertifikat in Gold ausgezeichnet wurde. Dazu tragen unter anderem die energieeffiziente und funktionsgerechte Gestaltung des Gebäudes, die Versorgung mit Fernwärme und Fernkälte eine energieoptimierte Gebäudeautomation sowie die Wärmerückgewinnung in den Lüftungsanlagen bei.



“Wir freuen uns sehr, dass die ECE-Gruppe neben dem Stern-Center und dem Logistik-Center in Königs Wusterhausen nun ein weiteres Standbein in Brandenburg hat und endlich offiziell in Betrieb nehmen darf“, so Brandenburgs Minister für Wirtschaft, Arbeit und Energie. „Dieses Haus ist nicht nur ein touristischer Ort. Es ist das Flughafenhotel in bester Lage. Ein solches Haus gehört einfach in die Nähe eines modernen Hauptstadtflughafens. Und auch wenn uns die Pandemie noch längere Zeit vor große Herausforderungen stellen wird, können wir diesem Haus heute sicher eine gute Perspektive prognostizieren. Die Eröffnung des Steigenberger Hotels am BER ist ein weiterer Baustein in der Entwicklung der Flughafenregion, die immer mehr zu einem boomenden Standort für Forschung und Entwicklung, für Ideen und Innovationen, für Aufbruch und Ansiedlungen wird.“