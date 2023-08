Steiff zieht in Kölner Mittelsttraße

Der Kölner Steiff-Store zieht von der Neumarktpassage in die Mittelstraße 9. Vormieter am Standort war Essential Antwerp. Lührmann hat bei der Anmietung beraten und war vermittelnd tätig.

.

Der Store mit rund 160 m² Verkaufsfläche wird der erste Steiff-Store sein, der nach dem neuen hochwertigen Designkonzept der „Knopf im Ohr“-Traditionsmarke gestaltet wird. Dafür wird der Store komplett umgebaut und renoviert. Zukünftig wird Steiff dort sein umfangreiches, sehr hochwertiges Sortiment an Plüschtieren und Spielzeugen sowie Baby- und Kindermode präsentieren.



„Wir sind der Überzeugung, dass die Marke Steiff hervorragend auf die Mittelstraße passt und die Lage dort sehr bereichern wird“, ist sich Lena-Sophie Lübeck sicher, die als Consultant Retail Vermietung mit Unterstützung Ihrer Kollegin Clara Abend, ebenfalls Consultant Retail Vermietung, am Düsseldorfer Standort von Lührmann diesen Deal verantwortet. „Auch die umliegenden Marken freuen sich auf den Neuzugang und sehen das große Potenzial dahinter.“



Insgesamt betreibt Steiff derzeit 17 eigene Shops und Outlets in Deutschland.