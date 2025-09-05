Expansion „Hanse Gewerbehöfe“
Steffen Schaack wird neuer MD bei Peters Development
Peters Development hat Steffen Schaack zum Managing Director Transaction & Corporate Development ernannt. Der erfahrene Manager soll die Expansion des Investmentprodukts „Hanse Gewerbehöfe“ vorantreiben, strategische Partnerschaften ausbauen und die Marke Peters Group weiter im Markt positionieren.
Schaack bringt langjährige Erfahrung in der Transformation und Skalierung von Unternehmen mit. Als Vorstand (COO) der Lübke Kelber [wir berichteten] verantwortete er die Bereiche Transaction Commercial, Marketing und IT und gestaltete die Transformation des Unternehmens maßgeblich mit. Zuvor war er bei Drooms für den internationalen Geschäftsausbau in den Bereichen Real Estate und M&A zuständig.
„Mit Steffen Schaack gewinnen wir eine Führungspersönlichkeit mit tiefem Marktverständnis und ausgewiesener Transformationskompetenz“, erklärt Jakob Peters, CEO von Peters Development.
Mitte August hatte sich Peters Development im Rahmen seiner Expansionsstrategie [wir berichteten] bereits seinen vierten Standort für das Produkt „Hanse Gewerbehöfe“ gesichert. Das jüngst akquirierte Grundstück liegt in Magdeburg. Zuvor hatte sich das Unternehmen schon in der Logistikregion Hannover [wir berichteten] in Braunschweig (Emmerstedter Straße 13) sowie ein Grundstück in der Region Hamburg (Am Achterschlag 8 in Marschacht) gesichert.