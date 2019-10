CBRE verpflichtet Steffen Pulvermacher

Steffen Pulvermacher

Steffen Pulvermacher (44) ist seit heute Senior Director Capital Markets – Investment bei CBRE in Berlin. Er wird direkt an den Head of Investment Germany, Fabian Klein, berichten. Zuletzt war Pulvermacher Director und Teamleader Investment Berlin bei Savills, wo er insgesamt 14 Jahre tätig war, zuerst in der Bürovermietung und seit 2013 im Investment Team.

„Steffen Pulvermacher ist eine hervorragende Ergänzung unseres Teams. Gerade das Immobilieninvestment ist ein starkes ‚people's business‘. Entsprechend wichtig ist es für uns, den Investment-Experten ein Umfeld zu bieten, in denen sie besonders erfolgreich agieren können“, sagt Klein.



„Ich freue mich auf die neuen Möglichkeiten bei CBRE. Gerade hinsichtlich Großtransaktionen und internationaler Investoren, die auf dem deutschen und Berliner Investmentmarkt immer wichtiger werden, ist CBRE bestens vernetzt“, sagt Pulvermacher.