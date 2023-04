Steffen Oppenheim wechselt von BNP Paribas REIM zu ZBI

Steffen Oppenheim

© ZBI Gruppe

Steffen Oppenheim hat zum 1. März 2023 die Leitung des Bereichs Fondsmanagement Spezialfonds der ZBI Gruppe übernommen. Er verfügt über langjährige Erfahrung im Fonds- und Investmentmanagement von institutionellen Spezial-AIF nach deutschem und luxemburgischem Recht. Er war zuletzt als Senior Fund Manager für die BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany tätig.

.

„Steffen Oppenheim ist ein ausgewiesener Fachmann für institutionelle Geldanlagen in Immobilien. Im Rahmen unseres nachhaltigen Wachstumskurses wird er mit seiner umfangreichen Erfahrung und seinem breiten Netzwerk dabei helfen, unser institutionelles Geschäft weiter auszubauen“, sagt Jörg Kotzenbauer, CEO der ZBI Gruppe.



Ebenso erfreut zeigt sich Michael Krzyzanek, Geschäftsführer der ZBI Fondsmanagement GmbH: „Das derzeitige Marktumfeld ist sehr herausfordernd und bietet zugleich interessante Opportunitäten. Steffen Oppenheim verfügt über eine langjährige immobilienwirtschaftliche Expertise unter anderem in der Nutzungsklasse Residential, sowohl in Deutschland als auch im gesamteuropäischen Raum. Er wird uns maßgeblich dabei unterstützen, das Portfolio und die Investmentstrategie der ZBI zu erweitern und weiterzuentwickeln.“



Bei der BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany verantwortete Steffen Oppenheim Immobilien-Spezialfonds mit europäischem und asiatischem Investitionsfokus. Zuvor war er bei der Real I.S. AG in seiner Position als Director Fund Management Institutional für das Management von drei Spezialfonds mit Assets under Management von rund zwei Milliarden Euro zuständig. Oppenheim studierte Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Immobilienwirtschaft und betreute nach seinem Studium als Fund Manager bei Patrizia GewerbeInvest KAG mbH zwei Spezialfonds mit einem Volumen von 1,5 Milliarden Euro.