Stefes verstärkt Vorstandsebene

Seit Anfang Juli verstärken Hendrik Mühlenfeld und Vincent L. Stefes den Vorstand der Stefes AG. Damit reagiert das Unternehmen auf das Wachstum der letzten Jahre und richtet die Unternehmensstruktur für die Zukunft aus. Mit Vincent L. Stefes steigt zudem die nunmehr dritte Generation des 1965 gegründeten Familienunternehmens in die Unternehmensführung ein. Die in Bremen ansässige Stefes AG bildet als Holding das Dach der Unternehmensgruppe mit mehr als zehn operativen Gesellschaften, die hauptsächlich in den Bereichen Bau, Immobilien und Projektentwicklung mehr als 100 Mitarbeiter beschäftigen.

„Die Unternehmensgruppe ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Neben den Geschäftsbereichen ‚Bauen im Bestand‘ sowie in der Immobilien- und Projektentwicklung sind wir heute auch in den Sparten Facilitymanagement, Sicherheitsdienst, Selfstorage, Wertschließfächer, Gastronomie sowie Boardingwohnen tätig. Dadurch sind zahlreiche neue Aufgabenfelder hinzugekommen, weshalb wir nun das Management verstärken. So können wir künftig als Team die Aufgaben gemeinsam angehen und es steht nicht mehr nur ein Kapitän auf der Brücke“, so Vorstandsvorsitzender Thomas Stefes.