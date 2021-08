Stefanie Möhring neue Leiterin der Hamburger Niederlassung von Apoprojekt

Stefanie Möhring

Seit dem 1. August 2021 ist Stefanie Möhring (39) die neue Niederlassungsleiterin in Hamburg bei Apoprojekt. Sie löst Stephan Winn ab, der zusätzlich zu seiner Position als Geschäftsführer die Leitung des Standortes interimsmäßig seit Juli vergangenen Jahres übernommen hatte.

Die studierte Architektin war zuletzt als Head of Architecture für die Alstria Office Reit-AG tätig. Als Niederlassungsleiterin wird sie zukünftig nicht nur die bestehenden Kundenbeziehungen pflegen und die Akquise weiter vorantreiben, sondern auch die Positionierung von Apoprojekt hinsichtlich des wachsenden Produktportfolios verantworten.



Nach ihrem Architekturstudium an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) in Hildesheim, Holzminden und Göttingen arbeitete Möhring vier Jahre lang für das Architekturbüro der Reinhard Hagemann GmbH. Im Jahr 2010 wechselte sie zu Alstria und übernahm 2016 die Position als Head of Architecture. Während dieser Zeit verantwortete sie ein jährliches Projektvolumen von bis zu 100 Millionen Euro für deutschlandweite Mieterausbauten und Revitalisierungsprojekte. Möhring ist zudem Gründerin und Vorstandsvorsitzende der Pfoten & Meer Stiftung, die sich seit 2019 in den Bereichen Tier-, Natur- und Umweltschutz engagiert.