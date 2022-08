Stefanie Bahr neue GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin bei Engel & VÃ¶lkers Commercial Hamburg

Stefanie Bahr

Stefanie Bahr ist mit sofortiger Wirkung zur Geschäftsführerin bei Engel & Völkers Commercial Hamburg berufen worden. Die 38-Jährige blickt auf 15 Jahre Unternehmenszugehörigkeit zurück und hat sich im Laufe der Jahre in verschiedenen Positionen eingebracht. Zukünftig unterstützt Stefanie Bahr als weitere Geschäftsführerin den geschäftsführenden Gesellschafter Alexander Lampert.

Nach einem operativen Start in einem der Vertriebsbereiche hat Stefanie Bahr die Weiterentwicklung der strategischen Unternehmensbereiche Marketing, HR, IT und Budgetplanung maßgeblich vorangetrieben. Dem von ihr aufgebauten Bereich Business Development hat das Unternehmen zahlreiche Neuerungen und Optimierungen zu verdanken. Heute laufen dort die essentiellen, zentralen Fäden und Dienstleistungen für die operativen Bereiche zusammen.



Die strategische Weiterentwicklung von Engel & Völkers Commercial Hamburg, insbesondere der Vertriebsprozesse, der Aufbau eines ergänzenden Dienstleistungsportfolios sowie der Ausbau der operativen Standorte in Norddeutschland wie Flensburg, Kiel und Lübeck sind oberste Priorität für die kommenden Jahre. „Diese Aufgaben liegen bei Stefanie Bahr in den besten Händen und sind eine konsequente Fortführung ihrer Aktivitäten der vergangenen Jahre. Wir freuen uns sehr mit Stefanie Bahr eine exzellente, langjährige Kollegin als neues Geschäftsführungsmitglied gewonnen zu haben", sagt Alexander Lampert, Geschäftsführender Gesellschafter bei Engel & Völkers Commercial Hamburg.