Stefan Zimmermann verlässt JLL

Stefan Zimmermann, bislang Head of Business Development der JLL SE sowie Co-Head of Retail Asset Management, verlässt das Unternehmen im gegenseitigen Einvernehmen zum 31. August 2018. Dies teilte der Immobiliendienstleister heute mit. Der ehemalige Acrest-Gründer ist seit der Übernahme der ehemaligen Acrest Property Group in 2016 bei JLL - ebenso wie Acrest-Mitgründer Matthias Schmitz - an Bord. Während Schmitz zu Beginn des Jahres allerdings als künftiger und alleiniger Asset-Management-Chef die Karrierelaufbahn weiter hoch steigte, hat sich Zimmermann für einen neuen Weg entschieden.

.

Die Verantwortung für das Business Development übernimmt Jörg Ritter, Mitglied im deutschen Managementboard. Sarah Verheyen, Team Leader Asset Management Acquisition und damit bislang in enger Kooperation mit Zimmermann, wird ab 1. September direkt an Matthias Schmitz, Head of Asset Management, berichten.