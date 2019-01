Stefan Zimmermann neuer Vorstand der Deutschen Reihenhaus

Stefan Zimmermann

Deutschen Reihenhaus AG hat Stefan Zimmermann mit Wirkung vom 1. Januar 2019 für die Dauer von drei Jahren zum Vorstand bestellt. Zudem hat der Aufsichtsrat Carsten Rutz ab dem 1. Januar 2019 für fünf weitere Jahre als Vorstand bestätigt.

Stefan Zimmermann (52) ist gelernter Zimmerer. Nach seinem Studium des Bauingenieurwesens an der RWTH Aachen (Abschluss: Dipl.-Bauingenieur) begann er seine Karriere bei der Philipp Holzmann AG in Köln, wo er schließlich als Oberbauleiter wirkte. Seit 2002 war er für die Wolff & Müller Unternehmensgruppe tätig, zuletzt als Prokurist und Niederlassungsleiter Köln, zudem als Leiter der Geschäftsstelle Duisburg. Bei der Deutschen Reihenhaus AG verantwortet er die Ressorts Baurecht, Technischer Einkauf und Bauleitung sowie die Stäbe Konstruktion und Statik, Technisches Qualitätsmanagement und Energietechnik.



Zudem wird Carsten Rutz (48) weitere fünf Jahre an Bord bleiben. Er verantwortet die Ressorts Projektentwicklung und Vertrieb sowie den Stab Unternehmenskommunikation und den Stab Marktforschung und Analyse. Im Jahr 2001 hat er seine Arbeit für die Deutsche Reihenhaus aufgenommen, seit 2011 gehört er dem Vorstand an.