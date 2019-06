Stefan Wierzbinski wird Leiter Investment bei Garbe 

Stefan Wierzbinski

Stefan Wierzbinski hat zum 1. Mai 2019 die Leitung des Bereichs Investmentmanagement bei der Garbe Industrial Real Estate GmbH übernommen. Stefan Wierzbinski (48) ist neuer Leiter Investmentmanagement bei der Garbe Industrial und verantwortlich für die Strukturierung von neuen Investmentprodukten auf nationaler und paneuropäischer Ebene. Er war zuletzt viele Jahre bei GRANITE, einem in Toronto und New York börsennotierten REIT, als Executive Vice President Europe und Geschäftsführer tätig. Dort zeichnete er für das europäische Immobilienportfolio der Assetklassen Industrial und Logistik in den Ländern Deutschland, Österreich, Niederlande, Polen, Tschechien, Spanien und UK verantwortlich.

