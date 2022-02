Stefan Stute verstärkt Management Team bei Wüest Partner Deutschland und baut Geschäftsfeld Investment Consulting aus.

Stefan Stute, Leiter des Standorts Düsseldorf von Wüest Partner Deutschland, ist zum Anfang des Jahres in den Geschäftsführungskreis des Unternehmens bestellt worden. In seiner neuen Funktion wird er das Geschäftsfeld Investment Consulting, das er seit April 2020 am Standort Düsseldorf aufgebaut hat und leitet, weiter inhaltlich und organisatorisch ausbauen.



Stefan Stute, der mit über 25 Jahren Berufserfahrung in der Immobilienkapitalanlageberatung langjährig und tief im Consulting für institutionelle Investoren verwurzelt ist, wird zudem das Themenfeld ESG verstärkt in die Beratungsleistung des Geschäftsfeldes Investment Consulting integrieren. Die angebotenen Services umfassen hierbei insbesondere die Erarbeitung von Nachhaltigkeitsstrategien unter Einbeziehung direkter und indirekter Investments sowohl auf der Eigen- als auch Fremdkapitalseite sowie die CO2-Emissionsanalyse und Ermittlung des Stranded-Asset-Zeitpunktes zur Optimierung auf Einzelobjekt- und Portfolioebene.