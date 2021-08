Stefan Spilker führt Deutschland-Geschäft von Soravia

Stefan Spilker

© Ohge Photo

Der Immobilienkonzern Soravia forciert seine Aktivitäten insbesondere in den deutschen Top-7-Städten. Unter dem neuen Geschäftsführer Stefan Spilker soll die Projektpipeline massiv ausgebaut werden.

Der 55 Jahre alte Diplom-Kaufmann wird ab August als Geschäftsführer Deutschland insbesondere das deutsche Entwicklungsgeschäft in Wachstumsregionen ausbauen und die Projekte mit der Konzernmutter in Wien koordinieren. Gemeinsam mit dem Co-Geschäftsführer Peter Oismüller ist beabsichtigt, die bisher bestehende Projektpipeline in Deutschland von rund 1 Milliarde Euro mittelfristig auf rund 2,5 Milliarden Euro auszubauen.



Zu seiner neuen Position innerhalb des Soravia-Konzerns erklärt Stefan Spilker: „Ich freue mich, den Ausbau der Deutschland-Aktivitäten eines bedeutenden Projektentwicklers wie Soravia verantworten zu dürfen. Als Konzern wollen wir mittelfristig auch auf dem deutschen Immobilienmarkt zu einer Größe werden. Meine Erfahrung, insbesondere bei der Akquisition und Umsetzung bedeutender Immobilienentwicklungen in Deutschland, möchte ich in unser gemeinsames Vorhaben einbringen. Als Projektentwickler mit Leib und Seele freut es mich, in den kommenden Jahren attraktive Wohn- und Büroprojekte, aber auch prägende Quartiersentwicklungen unter der starken Marke Soravia umzusetzen.“



Zuletzt war Spilker bis Ende 2020 als Geschäftsführer der Hamburger Becken Holding tätig. Zuvor war er bereits Kaufmännischer Geschäftsführer der Development-Sparte des Konzerns und hatte verschiedene leitende Funktionen bei der Argoneo Real Estate GmbH, der Hochtief Aktiengesellschaft sowie der HypoVereinsbank inne. Er ist Mitglied des Berufsverbandes RICS und somit internationaler Sachverständiger.



Stephan Spilker wird das Deutschland-Geschäft von Soravia aus der neuen deutschen Hauptverwaltung in Hamburg leiten. Neben den bisherigen Standorten in Hamburg und München soll es künftig in weiteren deutschen Großstädten Niederlassungen des Unternehmens geben.



„Wir freuen uns, mit Stephan Spilker einen renommierten Branchenexperten gewinnen zu können. In Verbindung mit der Entwickler-Expertise und Finanzstärke von Soravia und der neu gewonnenen Erfahrung von Herrn Spilker, insbesondere auf dem deutschen Markt, werden wir den gemeinsamen Wachstumskurs dynamisch fortsetzen“, sagt Erwin Soravia, CEO von Soravia.