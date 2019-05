Stefan Schulze steigt zum COO von Berkshire Hathaway HomeServices auf

Stefan Schulze

© Berkshire Hathaway HomeServices Rubina Real Estate

Stefan Schulze, 48, ist ab sofort Chief Operating Officer (COO) und damit zuständig für die operative Geschäftsführung von Berkshire Hathaway Home Services Rubina Real Estate an den beiden Unternehmensstandorten in Berlin und Frankfurt am Main. Damit stellt das Berliner Immobilienunternehmen die Weichen für die anstehenden Ausweitungen des Angebots in deutschen Metropolen und den Vertrieb im Ausland, insbesondere in China, dem Nahen Osten und den USA. Schulze ist seit mehr als 25 Jahren im Real Estate Geschäft tätig und gilt als ausgewiesener Experte in Immobilienvermarktung und –vertrieb für den nationalen und weltweiten Verkauf von Bauträgerprojekten und einzelnen hochwertigen Eigentumswohnungen.

.

Der gelernte Bankkaufmann war seit Juni 2013 zunächst als Prokurist und Vertriebsleiter für Berkshire Hathaway HomeServices Rubina Real Estate tätig. Zuvor war er als leitender Mitarbeiter bei verschiedenen Unternehmen in der Hauptstadt, unter anderem bei einer Tochtergesellschaft der Bankgesellschaft Berlin, aktiv.



Schulze ist Profi in der marktgerechten Aufbereitung von komplexen wohnwirtschaftlichen Vertriebsprodukten und verfügt über umfassende Erfahrung in allen immobilienrelevanten Themenbereichen sowie im weltweiten Vertrieb von Immobilien und dem Umgang mit internationaler Klientel sowie entsprechender Vertriebsleitung.



Sein persönlich betreutes Verkaufsvolumen beläuft sich auf 269,9 Mio. Euro, das als Vertriebsleiter verantwortete Verkaufsvolumen beträgt 134,6 Mio Euro. Schulze wird sich zukünftig insbesondere dem Ausbau des nationalen und internationalen Geschäfts und der Ausweitung der Unternehmensaktivitäten in Berlin und Frankfurt am Main widmen.