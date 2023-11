Stefan Reichert wieder bei Lührmann

Stefan Reichert (55) ist seit dem 1. November 2023 als Prokurist Retail Investment am Düsseldorfer Standort von Lührmann tätig.

.

Reichert kehrt damit an seine alte Wirkungsstätte zurück. In der Vergangenheit hat er bereits insgesamt fünf Jahre Lührmann-Erfahrung gesammelt.



Zwischenzeitlich war der erfahrene Manager als Führungskraft bei IKP-Immobilien tätig. Zuletzt arbeitete der gelernte Einzelhandelskaufmann und Fachwirt selbständig in seiner eigenen Immobilienmaklerfirma in Düsseldorf.