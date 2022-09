Stefan Reichert gründet zweites Unternehmen

Stefan Reichert hat mit Wirkung zum 10. Oktober 2021 zusätzlich zu der Stefan Reichert Investment mit der Stefan Reichert & Partners GmbH ein weiteres Unternehmen gegründet, das sich auf die Vermarktung exklusiver Premium-Wohnimmobilien in Düsseldorf und Umgebung fokussiert und dessen operativer Start bereits am 1. Mai 2022 stattgefunden hat.

Der 54-jährige Immobilienfachwirt verfügt bereits seit Oktober 2017 über die Reichert Immobilien Investment GmbH, die sich auf die Vermittlung einzelhandelsgenutzter Immobilien innerhalb von Deutschland konzentriert.



Stefan Reichert kann auf mehr als 22 Jahre Erfahrung in der Immobilienwirtschaft verweisen und war vor der eigenen unternehmerischen Tätigkeit beim Einzelhandelsspezialisten Kemper’s, als Geschäftsführer und Gesellschafter bei Lührmann und anschließend als Geschäftsführer und Gesellschafter für das Immobilienunternehmen IKP tätig. Hier zeichnete er für den Aufbau der Investmentabteilung verantwortlich. Zusätzlich zu diesen Management-Aufgaben im Bereich gewerblicher Immobilien sammelte Stefan Reichert zuvor auch umfangreiche Erfahrung in der Vermarktung exklusiver Wohnimmobilien bei den Unternehmen Aengevelt und Bast Bau.



Die Stefan Reichert & Partners GmbH konzentriert sich in ihrer Vermittlungstätigkeit ausschließlich auf eine exklusive Klientel, deren exklusive Wünsche und Vorstellungen hinsichtlich einer Wohnimmobilie es zu erfüllen gilt. Firmensitz der neu gegründeten Gesellschaft ist Düsseldorf.