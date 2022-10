Stefan Münter neuer Aufsichtsrat bei Dr. Klein Privatkunden

Stefan Münter, erfahrener Stratege in der Immobilien-, Finanzierungs- und Technologiewirtschaft, übernimmt das Aufsichtsmandat bei Dr. Klein.

Zum 01.10.2022 wurde Stefan Münter, Vorstand der Europace AG, in den Aufsichtsrat von Dr. Klein bestellt. Der 48-Jährige folgt damit auf Nikolai Roth, der sein Mandat zum 30.09.2022 niedergelegt hat. „Mit Stefan Münter haben wir einen ausgewiesenen Branchenexperten für den Aufsichtsrat gewonnen, der mit fachlicher Exzellenz überzeugt und gleichzeitig mit seiner offenen und empathischen Art bestens im Markt vernetzt ist“, so Stephan Gawarecki, Aufsichtsratsvorsitzender der Dr. Klein Privatkunden AG. „Ich freue mich auf eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit.“



Stefan Münter wird seine Technologiekompetenz und wichtige Impulse aus über 15 Jahren Erfahrung in der Versicherungs- und Finanzbranche in das Gremium einbringen. „Baufinanzierung braucht persönliche Beratung. Und persönliche Beratung braucht Technologie. Ich werde mich in den neuen Aufgaben als Aufsichtsrat dafür einsetzen, diese beiden Perspektiven weiter zu stärken und miteinander zu verbinden. Unterstützt von einer relevanten Marke und einem exzellenten Team im Unternehmen und im Vorstand von Dr. Klein“, so Münter.



Münter begann seine berufliche Laufbahn im HypoVereinsbank-Konzern und zwei Startup-Unternehmen, bevor er in die Beratungsbranche im IT-Umfeld wechselte. In den vergangenen Jahren hatte er verschiedene Führungspositionen in der Immobilien- und Finanzierungsbranche inne, unter anderem als Mitglied der Geschäftsleitung des Maklerpools Fonds Finanz Maklerservice GmbH, wo er die Ressorts Vertrieb und Maklermanagement sowie die Fachsparte Baufinanzierung und Bankprodukte leitete. Seit Februar 2016 gehört er dem Vorstand der Europace AG an, und ist seit 2017 Co-CEO der Gesellschaft. Seit Juli 2022 ist er darüber hinaus Mitglied des Executive Teams der Hypoport SE und dort als Beteiligungsmanager für den Bereich Immobilie und Finanzierung verantwortlich.