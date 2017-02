Stefan Harder wechselt als Logistik-Chef von Grossmann & Berger zu May & Co.

Stefan Harder

Nach dreieinhalb Jahren als Prokurist und Leiter den Bereich Industrie, Lager und Logistik bei Grossmann & Berger wechselt Stefan Harder zum 01. Februar als Logistik-Chef zum Projektentwickler und Investor May & Co.. Der 36-jährige diplomierte Immobilienwirt bringt in die neue Position über zehn Jahre Erfahrung im Marketing und Vertrieb von Industrie-, Lager- und Logistikimmobilien ein. Mit seiner Expertise soll er den strategischen Ausbau der May & Co. Logistik GmbH weiter vorantreiben, der sich auf den gesamtdeutschen Markt konzentriert. Im Fokus stehen spekulative Ankäufe von Gewerbegrundstücken ab circa 20.000 m² Fläche Investments in den Risikoklassen Value-add sowie opportunistisch mit avisierten Investitionsvolumina von 5 Mio. Euro (Einzelobjekte) bis 100 Mio. Euro (Portfolios).

.

Zuletzt verantwortete Stefan Harder seit 2013 als Prokurist und Leiter den Bereich Industrie, Lager und Logistik beim Immobilienberatungsunternehmen Grossmann & Berger. Hier baute er verstärkt das Segment Industrie- und Logistikimmobilien-Investments im Rahmen des bundesweiten Gewerbeimmobiliennetzwerks German Property Partners weiter aus. Weitere Stationen seiner Karriere führten ihn zuvor u.a. zu JLL, wo er zwischen 2009 und 2013 als Principal Industrieimmobilien tätig war.