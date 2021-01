Stefan Ehgartner neuer Chef bei IGP Ingenieur

Stefan Ehgartner

© Ehgartner

Stefan Ehgartner ist zum Jahreswechsel zum Vorsitzenden des Vorstands der IGP Ingenieur AG berufen worden. Damit folgt er auf Ernst-Ulrich Behr, der in den wohlverdienten Ruhestand geht. Auf die langjährige Erfahrung und Kompetenz des ehemaligen Vorsitzenden muss die IGP Ingenieur AG jedoch nicht verzichten, er wird dem Vorstand weiterhin beratend zur Seite stehen. Das Vorstandsteam der IGP Ingenieur AG besteht darüber hinaus unverändert aus Dominik Freytag, Carsten Hille, Mario Iliades, Dr. Harald Leonhardt sowie Christian Werner.

.

Stefan Ehgartner ist seit 1992 in der Bau- und Immobilienbranche aktiv. In dieser Zeit hat er u.a. als Projektverantwortlicher und Prokurist die Entwicklung des Debis Towers, des Sony Centers und des Towers der Deutschen Bahn am Berliner Potsdamer Platz begleitet. Seine internationale Karriere begann 2001 mit dem Projektmanagement für das Gebäude der Bank of America, sowie für die Hauptsitze von Morgan Stanley und Lehman Brothers in London (GB). Es folgten Stationen in Kopenhagen (DK), Barcelona (ES), Madrid (ES), Dublin (Irl) und Baku (AZ), wo er ab 2004 bereits partnerschaftlich mit der IGP Gruppe zusammenarbeitete.



In seinen 28 Jahren bei der Lindner Group, zuletzt als Managing Director, verantwortete Stefan Ehgartner zahlreiche Großprojekte wie den Bau der Metro Stations – Red & Green Line in Dubai (AE), das Konzerthaus in Kopenhagen (DK), das Jumeirah Hotel and Spa in Port de Sóller auf Mallorca (ES), die Pariser Philharmonie (FR) sowie die Metro und den Fassadenauftrag King Abdullah Financial District in Raid (SA) und diverse andere Projekte im Mittleren Osten und Nordamerika. Zuletzt verantwortete Stefan Ehgartner als Managing Director die Fassadensparte mit allen internationalen Standorten und trug Verantwortung für den Fassadengroßauftrag am Lakhta Center in Sankt Petersburg, das Anfang 2020 erfolgreich zum Abschluss gebracht wurde.