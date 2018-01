MPC Capital kooperiert mit US-Investor Harrison Street

Es ist mehr eine strategische Partnerschaft als ein klassischer Verkauf, den MPC Capital da eingefädelt hat: Ein Kontingent von mehr als 1.000 Studentenwohnungen haben die Hamburger an den US-amerikanischen Investor Harrison Street Real Estate Capital „übergeben“. Die Einheiten des Labels Staytoo, sämtlich in deutschen Universitätsstädten verortet, verbleiben jedoch im Management der Micro-Living-Abteilung von MPC Capital und der Verkaufserlös wandert in neue deutsche Projektentwicklungen – für eigene Rechnung und für den neuen Investor.

.

MPC Capital hatte im Dezember 2014 einen sogenannten Development-Fonds für studentische Wohnungen aufgelegt, der vor allem bei skandinavischen Investoren auf reges Interesse stieß und an dem der Hamburger Asset-Manager selbst beteiligt ist. In Folge konnten die Staytoo-Apartmenthäuser mächtig an Fahrt aufnehmen. Zum nun veräußerten Portfolio gehören zwei Standorte in Berlin (Eröffnung in 2018) [MPC Capital startet zweites Micro Living-Projekt in Berlin], je einer in Nürnberg und Bonn (seit dem Wintersemester 2016/2017 am Netz) [MPC Capital stellt Apartments in Nürnberg und Bonn fertig] sowie Leipzig und Kaiserslautern (soeben in Betrieb genommen).



Harrison Street hat aktuell 73.000 Studenten-Betten in den USA und in Europa unter seiner Ägide und der Schulterschluss soll sich keineswegs auf deutsche Aktivitäten beschränken: MPC Capital sondiert bereits das Terrain in Barcelona und Lissabon, da die beiden Partner den spanischen und portugiesischen Markt als lohnendes Feld für Micro-Living-Objekte erachten. Ausgemacht scheint überdies zu sein, das MPC Capital bei künftigen europäischen Engagements ebenfalls das Management übernimmt.