Stayery startet erste eigene Bestandskonversion in Bonn

Die Serviced-Apartment-Marke Stayery hat gemeinsam mit der Borchard Group und der Bautra GmbH ein Bürogebäude in der Adenauerallee 90 in Bonn von der Ampega erworben. Das rund 3.000 m² große Objekt wird zu einem Haus mit 79 Serviced Apartments und großzügigen Gemeinschaftsflächen umgebaut. Die Eröffnung ist für Mitte 2027 vorgesehen.

.

„Am Standort Bonn zeigen wir, wie wir ein Projekt von Anfang an mitgestalten und nicht nur als Mieter auftreten. Das ist ein entscheidender Schritt in unserer Expansion, der uns weitere Wachstumswege eröffnet. Künftig werden wir an ausgewählten Standorten aktiver eigene Bestandskonversionen realisieren.”, erklärt Hannibal DuMont-Schütte, Gründer und Geschäftsführer von Stayery.



Die Zusammenarbeit mit der Borchard Group und der Bautra GmbH knüpft an frühere gemeinsame Projekte an: Bereits in Bielefeld (Eröffnung 2019) und Gütersloh (Eröffnung 2024) trat Stayery als Mieter auf. Mit der Bautra GmbH als weiterem Partner wird die Kooperation nun erstmals um die Entwicklung eines eigenen Projekts erweitert. Der Geschäftsführer der Bautra GmbH, Dr. Christoph Buse, sieht darin eine konsequente Fortsetzung der Partnerschaft:



“Als Projektentwickler setzen wir auf Partner, die wirtschaftlich nachhaltig arbeiten und zugleich mit einem klaren Konzept überzeugen. Mit Stayery haben wir genau das gefunden. Das Projekt in Bonn legt den Grundstein für weitere gemeinsame Entwicklungen.”



Die Immobilie aus dem Jahr 1968 verfügt über rund 3.000 m² Mietfläche und ein etwa 3.400 m² großes Grundstück. Sie gehörte zu einem Immobiliensondervermögen des Talanx-Konzerns, das von der Ampega Asset Management GmbH in Köln betreut wird.



„Mit dem Verkauf des Objekts in Bonn setzen wir unseren Weg zur nachhaltigen Optimierung des Bestandsportfolios konsequent fort“, kommentiert Jürgen Weigl, Head of Direct Real Estate Investments/Finance der Ampega.



Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die technische und kaufmännische Due-Diligence wurde von Stayery intern durchgeführt. Colliers International Deutschland begleitete die Transaktion auf Seiten der Verkäuferin.