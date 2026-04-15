Staycity sichert sich 9.800 m² im Brooks on East in Berlin

Neuer Betreiber für das Berliner Hochhausprojekt: Die Staycity Group bringt ihre Lifestyle-Marke Wilde in das „Brooks on East“ an der East Side Gallery. Rund 9.800 m² Mietfläche entfallen auf das geplante Aparthotel mit 222 Einheiten. Gemeinsam mit den Projektpartnern Red Square und Arrow Global wurde der langfristige Pachtvertrag abgeschlossen. Der Standort in Friedrichshain zählt zu den sichtbarsten Hotelentwicklungen der Hauptstadt.

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„Die Zusammenarbeit mit der europaweit wachsenden Staycity Group stärkt die Qualität von Brooks on East durch ein am Markt etabliertes Lifestyle-Boutique-Konzept. Nach dem Grundausbau der Flächen setzt der Pächter mit seinem eigenen Team die Ausstattung der Räume um. Damit erhält der Betreiber maximale Flexibilität, seine charakteristischen Designideen umzusetzen. Wir sind überzeugt, dass die international bekannte Marke einen weiteren wirksamen Akzent in Berlin setzen wird“, sagt Aaron Tschörner, Geschäftsführer bei Red Square. Neben dem neuen Standort in Friedrichshain hat Wilde Aparthotels auch eine Dependance am Checkpoint Charlie in Berlin-Mitte.



Alle 222 Apartments befinden sich in den beiden Gebäudetürmen des Projekts. Im 95 Meter hohen Turm 1 sind in den ersten sechs Obergeschossen 116 Einheiten vorgesehen. Ergänzt wird das Angebot durch eine Lobby samt Rezeption und einer Gastronomiefläche (Café/Bar) im Sockelgeschoss. Im 86 Meter hohen Turm 2 sind 106 Apartments in den ersten fünf Obergeschossen geplant. Das Erdgeschoss hält Flächen für ein Fitnessstudio und weitere Nebenflächen vor. Die Vertragslaufzeit beläuft sich auf 20 Jahre mit Verlängerungsoption. Die Eröffnung des ersten Turms ist für Frühjahr/Sommer 2027 geplant.



„Berlin ist für uns ein Schlüsselmarkt innerhalb unseres europäischen Portfolios, da wir uns auf Städte konzentrieren, die sowohl Geschäfts- als auch Urlaubsreisende gleichermaßen ansprechen. Mit diesem prominenten Standort an der East Side Gallery, einem wichtigen Touristenmagneten, haben wir uns einen weiteren Standort mit hoher Besucherfrequenz in der deutschen Hauptstadt gesichert. Neben der Qualität des Standorts waren die beiden markanten Gebäude und die Professionalität unserer Projektpartner ausschlaggebende Faktoren für unsere Entscheidung“, meint Andrew Fowler, Chief Development Officer der Staycity Group.



Das Brooks on East zwischen Ostbahnhof und Uber Arena ist Bestandteil der Quartiersentwicklung Media Spree. Die Wiederaufnahme der Bauarbeiten wurde möglich, nachdem Insolvenzverwalter Christian Otto, Partner der Kanzlei HWW Hermann Wienberg Wilhelm, nach der Insolvenz des vorherigen Bauträgers nach monatelangen Verhandlungen eine neue Finanzierung über die bisherigen Finanzierungsgläubiger auf die Beine gestellt hatte. Nach der Einigung über die Finanzierung des Weiterbaus im September 2024 konnten die Bauarbeiten schließlich wieder aufgenommen werden.



Rechtsanwalt Christian Otto beauftragte in Abstimmung mit den Finanzierungsgläubigern die beiden Projektentwickler Red Square und Arrow Global mit der Fertigstellung des Bauvorhabens und dem Vertrieb. Red Square übernahm die Verantwortung für die operative Baufertigstellung und die Vermarktung der noch nicht verkauften oder vermieteten Flächen. Arrow Global konzentrierte sich auf die Verwertung der Aparthotel-Flächen sowie die Anpassung und Umsetzung bestehender Vereinbarungen mit Käufern. Sie wurden dabei jeweils rechtlich unterstützend begleitet durch Jahn Hettler Rechtsanwälte aus Frankfurt am Main.



Das gesamte Projekt umfasst die zwei markanten Gebäudetürme samt Sockelgeschossen und bietet insgesamt über 350 Eigentumswohnungen mit Wohnflächen zwischen 60 und über 300 m², darunter großzügige Penthouses mit Blickachse über die Stadt. Neben den Eigentumswohnungen und dem Aparthotel entstehen zudem zeitgemäße Büro-, Gastronomie- und Gewerbeflächen. Der Vertrieb der Eigentumswohnungen erfolgt derzeit über das Berliner Maklerhaus Best Place Immobilien.



Die Verhandlungen wurden gemeinsam geführt von den Projektsteuerern Arrow Global und Red Square in Zusammenarbeit mit der Kanzlei Jahn Hettler Rechtsanwälte (für den Verpächter) und Kucera Rechtsanwälte (für den Pächter).