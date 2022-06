Staycity eröffnet sechsten französischen Standort in La Défense

Der Aparthotel-Betreiber Staycity eröffnet am 13. Juni im Pariser Geschäftsviertel La Défense sein sechstes Aparthotel in Frankreich. Das neue Haus bietet 215 Studio- und Zwei-Zimmer-Apartments mit Platz für bis zu vier Personen. Die Apartments verfügen über eine voll ausgestattete Küchenzeile sowie über Wohn-, Ess- und Arbeitsbereiche und sind damit die perfekte Wahl für Geschäfts- und Freizeitreisende, die einen entspannten Aufenthalt „home away from home“ suchen.

„La Defense hat viel Potenzial, wir freuen uns daher sehr, dieses neu gebaute Aparthotel in einer so modernen und lebendigen Gegend zu eröffnen. Frankreich ist ein wichtiges Ziel für Staycity, und La Defense reiht sich ein zu unseren bestehenden Pariser Häusern am Gare de L'est und Marne la Vallee (Disney) sowie in Bordeaux, Marseille und Lyon. Nächstes Jahr werden wir ein weiteres Aparthotel am Flughafen Roissy Charles de Gaulle eröffnen, so dass unsere Gäste eine fantastische Auswahl an Staycity-Destinationen nicht nur in Paris sondern in ganz Frankreich haben werden“, sagt Jason Delany, Director of Brand & Marketing bei Staycity.



In diesem Jahr hat Staycity neue Häuser in Manchester (Großbritannien), Dublin (Irland) und Frankfurt (Deutschland) eröffnet. Die Eröffnung in dem kürzlich fertiggestellten Neubau von OFB und Groß + Partner in der Amelia-Mary-Earhart-Straße 9 am Frankfurter Airport feierte der Aparthotel-Betreiber im Februar [wir berichteten]. Mit der Eröffnung befinden sich in Deutschland bislang drei Standorte im Betrieb.



In Europa ist in 2022 die Eröffnung von zwei weiteren Häuser in Dublin geplant. Im Jahr 2023 stehen dann Openings in in London und Paris an. Zudem seien weitere Standorte in Deutschland, Portugal, Großbritannien und Jersey in Planung.



Lesen Sie hier mehr zum neuen Standort in La Defense...