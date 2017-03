Staycity Aparthotels will Anker in Berlin setzen

Nicht von ungefähr wird die irische Kette Staycity Aparthotels ihren Anker in Deutschland zunächst in Berlin setzen. Nicht nur, weil es die Hauptstadt des neu zu erobernden Gebiets ist, sondern auch - das darf zumindest gemutmaßt werden - weil der frische inthronisierte Development Director Germany & CEE Markus Beike seinen Dienstsitz dortselbst hat. Der neue Expansionschef der irischen Serviced-Apartments-Kette für Deutschland, Österreich und Osteuropa kommt von CBRE Hotels, wo der Hotelexperte nur knapp anderthalb Jahre an Bord war, und verkündete nun als quasi erste Amtshandlung im Dienste der Dubliner das Berliner Engagement, für das die Voraussetzungen, sprich: Verträge, gegeben seien.

.

Staycity Aparthotels mit Sitz in Dublin gibt in der Riege der Serviced-Apartments-Anbieter das rasanteste Tempo vor. Erst 2004 gegründet werden aktuell rund 3.000 Einheiten in zehn europäischen Städten in UK, Irland und Frankreich betrieben. Darunter finden sich Birmingham und Dublin, Edinburgh, London und Paris, Marseille ist gerade ans Netz gegangen, Manchester und Lyon folgen im Sommer. Vor diesem Hintergrund zeigen die Iren auf dem ins Visier genommenen deutschen Markt besonderes Interesse an Berlin (soll, wie gesagt, möglichst zeitnah starten), an Frankfurt und Hamburg, Köln, Düsseldorf und München - aber auch an prosperierenden B-Städten. Nach eigenem Bekunden wollen die Dubliner ihr Kontingent bis 2022 auf respektable 15.000 Serviced Apartments aufstocken. Europaweit.



Der Diplom-Betriebswirt und Immobilienökonom EBS Markus Beike sieht Realisierungschancen dieses ehrgeizigen Unterfangens sowohl durch Neubauten als auch im Zuge der Umwidmung existenter Büro- oder Wohngebäude. Dabei wird wahlweise auf die mit Staycity verbandelte schwedische Investmentgesellschaft Proventus Capital Partners zurückgegriffen oder auch der Schulterschluss mit Immobilien- und/oder Investment-Partnern vor Ort gesucht. Die Iren pachten die Objekte in jeden Fall langfristig an. Die präferierte Größenordnung pendelt je nach Standort zwischen 8.000 bis 12.000 m² BGF.