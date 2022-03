Stavros Efremidis wird neuer Corestate-CEO

Nach einem reichlichen Jahr legt René Parmantier sein Amt als Corestate-CEO nieder. Sein Nachfolger wird der bisherige Vorsitzende des Aufsichtsrats Stavros Efremidis. An seine Seite gesellen sich Izabela Danner als neue COO sowie Ralf Struckmeyer als CIO.

René Parmantier, der Ende 2020 zum Corestate-CEO ernannt wurde [wir berichteten], fokussiert sich zukünftig auf die Leitung des Immobilienfinanzierungsgeschäfts als Chief Executive Officer (CEO) und Geschäftsführer der Corestate Bank GmbH und als Mitglied des Verwaltungsrates der HFS Helvetic Financial Services AG und scheidet in diesem Zusammenhang aus dem Vorstand der Corestate Capital Holding S.A. aus.



Das neue Vorstandsteam besteht zusammen mit dem Chief Financial Officer (CFO) Udo Giegerich nun aus vier Mitgliedern. Die durch den Wechsel von Efremidis in den Vorstand entstandene Vakanz auf Ebene des Aufsichtsrats wird mit sofortiger Wirkung durch die Bestellung von Dr. Roland Folz als neues Aufsichtsratsmitglied geschlossen. Der bisherige stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende, Dr. Bertrand Malmendier, übernimmt den Vorsitz des Aufsichtsrats.



Eines der vorrangigen Ziele der neu zusammengestellten Führungsmannschaft ist es, die Finanzverbindlichkeiten deutlich zu reduzieren und die turnusmäßige Refinanzierung noch vor dem Sommer abzuschließen. Grundlage hierfür bildet eine substanzielle und nachhaltige Reduzierung der Nettoverschuldung auf einen Leverage von 2x bis 3x und damit einhergehend eine langfristige Verbesserung des Risikoprofils der Gruppe.



Umsatzsteigerung auf insgesamt 245,5 Mio. Euro

Neben den personellen Veränderungen gibt das Unternehmen heute außerdem seine vorläufigen, ungeprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 bekannt. Im Geschäftsjahr 2021 konnte Corestate den Umsatz auf insgesamt 245,5 Mio. Euro steigern (Vorjahr: 191,4 Mio. Euro). Auf das zum Verkauf gestellte Property-Management-Geschäft entfallen hiervon 30,1 Mio. Euro (Vorjahr: 29,4 Mio. Euro).



Die Erlöse der fortgeführten Kernaktivitäten stiegen 2021 um 33 Prozent auf 215,4 Mio. Euro (Vorjahr: 162,0 Mio. Euro). Auf der Kostenseite kamen 2021 akquisitions- und transformationsbedingte Einmalbelastungen in Höhe von 17,4 Mio. Euro zum Tragen. Das bereinigte EBITDA legte von 16,2 Mio. Euro im Vorjahr auf aktuell 89,8 Mio. Euro signifikant zu. Das bereinigte Konzernergebnis verbesserte sich ebenfalls sehr deutlich von -45,4 Mio. Euro im Vorjahr auf aktuell 59,4 Mio. Euro. Corestate hat damit die Finanzprognose 2021, die noch unter Einbeziehung der nicht-fortgeführten Geschäftsaktivitäten abgegeben wurde, auf allen Ebenen erreicht.



Auch im laufenden Jahr wird die Gruppe weiter an der Vereinfachung der internen Strukturen und Prozesse arbeiten. Damit einher geht eine strikte Konzentration auf das Kerngeschäft rund um das Immobilien Asset Management und die Trennung von renditeschwachen Randaktivitäten. Durch ein bereits laufendes Effizienzprogramm werden spätestens ab 2023 nachhaltige Kosteneinsparungen von rund 10 Mio. Euro pro Jahr realisiert. Die Aufwendungen hierfür wurden in den Ergebnissen 2021 mit 6,5 Mio. Euro rückgestellt. Geplant ist zudem für das zweite Halbjahr ein umfassendes Rebranding der Dachmarke Corestate und eine breite Neupositionierung auf dem Immobilien- und Kapitalmarkt. Auf der Bilanzseite hat sich in Anbetracht von zeitlichen Verschiebungen bei der Ausplatzierung nicht notwendiger Vermögenswerte die Nettoverschuldung der Gruppe per Ende Dezember 2021 auf 526,5 Mio. Euro verbessert (31.12.2020: 531,4 Mio. Euro). Das verwaltete Immobilienvermögen im Kerngeschäft von Corestate betrug zum 31.12.2021 unverändert rund 19 Mrd. Euro, die gesamten Assets under Management lagen Ende 2021 bei 27 Mrd. Euro.



Die spürbare Belebung des Marktumfelds sowie der Anlagedruck institutioneller Investoren führen zu einer ungebrochenen starken Nachfrage nach profitablen Immobilieninvestments. Vor diesem Hintergrund rechnet die Gesellschaft 2022 mit weiterem Wachstum und erwartet einen Umsatz im Kerngeschäft in der Bandbreite zwischen 210 Mio. Euro und 230 Mio. Euro sowie ein EBITDA zwischen 90 Mio. Euro und 110 Mio. Euro. Auf dieser Basis peilen Vorstand und Aufsichtsrat eine Wiederaufnahme der im Zuge der Corona-Pandemie ausgesetzten Dividendenzahlungen an und planen eine Ausschüttung aus dem Ergebnis des Geschäftsjahres 2022 im Folgejahr von mindestens 0,50 Euro pro Aktie.



„Die Fokussierung auf unser Kerngeschäft in Verbindung mit einer neuen und transparenten Corporate Governance und einem schlagkräftigen Team werden uns helfen, zahlreiche bislang ungenutzte Potenziale zu heben. Vor diesem Hintergrund und angesichts der anhaltenden positiven Marktentwicklung im Immobiliensektor erwarten wir mittelfristig ein jährliches organisches Wachstum unserer verwalteten Vermögenswerte von 5 bis 10 Prozent. Wir bauen zudem in den kommenden Monaten konsequent unsere Co-Investments ab und reduzieren 2022 unseren Verschuldungsgrad auf 2x bis 3x - auf mittlere Sicht soll dieser sogar unter 2x sinken. Nach Abschluss der Refinanzierung werden wir Corestate als attraktiven Wachstumswert und Dividendentitel positionieren“, kommentiert der neue CEO Stavros Efremidis.



Der Abschlussprüfer Ernst & Young hat seine Prüfungshandlungen in nachgelagerten Teilbereichen mit Fokus auf der Corestate Bank noch nicht vollständig abgeschlossenen. In der Folge verschiebt sich die Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses. Die Gesellschaft publiziert daher heute die vorläufigen und ungeprüften Geschäftszahlen aus 2021 und rechnet damit, dass eine Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses zeitnah, spätestens jedoch bis zum 31. März 2022 erfolgt. Die Gesellschaft hat den Jahresabschluss 2021 bereits vollumfänglich aufgestellt und geht fest davon aus, dass die noch offenen Prüfungshandlungen keinen Einfluss auf das Zahlenwerk haben werden.