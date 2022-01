Stavros Efremidis wird Corestate-Aufsichtsratschef

Wie bereits im Dezember angekündigt [wir berichteten] hat die Corestate Capital Holding S.A. zum Jahresbeginn den personellen Wechsel im Aufsichtsrat vollzogen. Mit Wirkung zum 1. Januar 2022 sind Stavros Efremidis und Dr. Bertrand Malmendier neu in das Kontrollgremium der Gruppe eingezogen.

.

Der 53-jährige Efremidis übernimmt dabei die Funktion des Aufsichtsratsvorsitzenden. Efremidis verfügt über langjährige Erfahrung in der Immobilienbranche und hat mit KWG [wir berichteten], WCM Immobilien und Godewind gleich mehrfach und erfolgreich Immobilienunternehmen aufgebaut und geleitet. Zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats wurde der Rechtsanwalt Dr. Bertrand Malmendier gewählt.



Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Friedrich Munsberg und sein Stellvertreter Prof. Dr. Hermann Wagner sind aus dem Gremium zum Jahresende ausgeschieden. Dr. Friedrich Oelrich, ehemals Vorstandsmitglied der Deka Bank und seit November 2020 Mitglied des Aufsichtsrats von Corestate, wird seine Tätigkeit für die Gesellschaft fortsetzen. Es ist zudem geplant, dass sich Karl Ehlerding auf Basis seines Ankerinvestments bei Corestate und seiner weitreichenden Expertise im Real-Estate-Geschäft bei der nächsten ordentlichen Hauptversammlung den Aktionären zur Wahl in den Aufsichtsrat stellen wird.



„Als Investor sehe ich erhebliche Potenziale und Wachstumsmöglichkeiten für Corestate. Um diese Potenziale zu heben, will ich ein aktiver Aufsichtsratsvorsitzender und Sparringspartner des Managements sein. Ich freue mich daher auf die langfristige Zusammenarbeit mit dem gesamten Vorstandsteam von Corestate“, kommentiert Stavros Efremidis seine Ernennung.



„Auch ich freue mich auf den künftigen Austausch und die enge Zusammenarbeit mit dem neu besetzten und branchenerfahrenen Gremium. Gemeinsam werden wir unser Geschäftsmodell entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Immobilienmanagements auf der Debt und Equity-Seite dynamisch weiterentwickeln“, ergänzt René Parmantier, Vorstandsvorsitzender von Corestate.