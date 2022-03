Statistische Bundesamt mietet 6.400 m² in Wiesbaden

Die Marienburg Real Estate GmbH hat im Auftrag des Eigentümers Peakside Capital Advisors

rund 6.400 m² Bürofläche am Kreuzberger Ring 19 in Wiesbaden-Erbenheim langfristig vermietet.

.

Neuer Nutzer der Flächen ist das Statistische Bundesamt, das seine Bestandsflächen in Wiesbaden erweitert und mit ca. 150 Mitarbeitern im März 2022 die neue Einheit bezieht. Umfangreiche Revitalisierungs- und Umbaumaßnahmen im Objekt sind bereits abgeschlossen. Zusätzlich hat die BImA 113 Pkw-Stellplätze angemietet. Colliers International Deutschland war als Maklerunternehmen vermittelnd tätig.



Das zwischen 1997 und 2001 errichtete Gebäudeensemble am Kreuzberger Ring umfasst zwei Immobilien mit insgesamt rund 13.000 m² Mietfläche. Das Objekt Kreuzberger Ring 19 ist vollvermietet. Im benachbarten Gebäude Kreuzberger Ring 17 stehen noch rund 4.000 m² Bürofläche zur Verfügung, über die aktuell Mietverhandlungen laufen.



Die Flächen zeichnen sich durch eine multifunktionale Verwendbarkeit aus und sind ab einer Größe von 400 m² bis hin zu 5.000 m² Mietfläche teilbar. Haus-in-Haus-Lösungen können ebenfalls umgesetzt werden. Geschäfte des täglichen Bedarfs und ein Supermarkt liegen in 300 Meter Entfernung zum Objekt.



„Als Verwaltungsstandort ist die Landeshauptstadt Wiesbaden wirtschaftlich stabil. Neben vielen kleineren und mittelständischen Unternehmen treten auch öffentliche Einrichtungen als Mietinteressenten in der Stadt auf.“, kommentiert Carsten Schulz-Margeth, Geschäftsführer Marienburg Real Estate GmbH.