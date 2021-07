Starwood nimmt neuen Anlauf bei CA Immo

Für den Großaktionär Starwood Capital ist die im Frühjahr gescheiterte Übernahme von CA Immo noch nicht vom Tisch: Über die Beteiligungsgesellschaft SOF-11 Klimt CAI S.a.r.l. hat der Aktionär sein Angebot nachgebessert und den ursprünglichen Preis von 35,00 Euro auf 37,00 Euro angehoben.

.

Die Bieterin hat am Montag, 22. Februar 2021, die Angebotsunterlage für ein antizipiertes Pflichtangebot für alle Aktien und Wandelschuldverschreibungen der CA Immo, die nicht von der Bieterin oder von der CA Immo selbst gehalten werden, veröffentlicht. Am 5. März 2021 hat die Bieterin das Angebot geändert und den Aktien-Angebotspreis auf Euro 36,00 je CA Immo Aktie (cum Dividende) erhöht.



Die 34. ordentliche Hauptversammlung der CA Immo hat am 6. Mai 2021 eine Dividende von 1,00 Euro je CA Immo Aktie beschlossen, die am 21. Mai 2021 an die CA Immo Aktionäre ausbezahlt wurde. Damit wurde in Übereinstimmung mit den Angebotsbedingungen der Aktien-Angebotspreis um 1,00 Euro auf 35,00 Euro je CA Immo Aktie reduziert.



Die Bieterin hat beschlossen, den Aktien-Angebotspreis von 35,00 auf 37,00 Euro zu erhöhen, was einer zusätzlichen Erhöhung um 5,7% entspricht. Unter Berücksichtigung der ersten Anpassung des Angebots stellt der neue Angebotspreis eine Erhöhung um 10,3% im Vergleich zum ursprünglichen, am 8. Januar 2021 bekannt gegebenen Angebotspreis dar (dividendenbereinigt).



Der angepasste Aktien-Angebotspreis entspricht einer Prämie von 39,9% auf den 6-monatigen VWAP vor Veröffentlichung der Angebotsabsicht am 8. Januar 2021 (dividendenbereinigt). Er enthält auch eine Prämie von 29,0% auf den unbeeinflussten Schlusskurs der CA Immo vom 17. Dezember 2020 (dividendenbereinigt). Das Angebot ist bis zum 14. Juli gültig.