Hamburg: Diamant²-Büro-Portfolio und Kontorhaus am Großmarkt verkauft

Der Hamburger Investmentmarkt konnte 2017 mit einem Transaktionsvolumen von fast 3,5 Milliarden aufgrund des Angebotsengpasses zwar nicht an die hohe Dynamik der Vorjahre anknüpfen [Spektakulärer Jahresendspurt am Hamburger Investmentmarkt], startet dafür aber absolut dynamisch ins neue Jahr und knüpft damit bis dato an das starke vierte Quartal an. Nach dem Verkauf des Springer Quartiers [Rekordsumme: Momeni verkauft Springer Quartier für 400 Mio. Euro weiter] hat jetzt ein Joint Venture der Starwood Capital und der Cells Property Investors das Diamant²-Büro-Portfolio in der Hansestadt übernommen, das aus dem Bürogebäude „Kieler Park“ im Stadtteil Eimsbüttel sowie der Büroimmobilie „Am Sachsenkamp 5“ im Stadtteil Hammerbrook besteht. Außerdem wurde am Schnittpunkt der City Süd und HafenCity auch der Berenberg-Fonds fündig und unterzeichnete einen Kaufvertrag für das Kontorhaus am Großmarkt. Das Bürohochhaus ist die dritte Akquisition des Fonds in der City Süd.

Starwood und Cells kaufen Diamant²-Büro-Portfolio

Das Portfolio umfasst zwei Bürogebäude, Kieler Park in der Kieler Straße 131/Haferweg 22-26 in Eimsbüttel und Sachsenkamp 5, mit einer Fläche von insgesamt 22.800 m², die an mehrere hochwertige Nutzer vermietet werden. Die Transaktion ist nach der Übernahme von St Vincent Plaza in Glasgow, Schottland, im Oktober 2017 die zweite Investition der Starwood Capital Group in Europa über ihre kürzlich gegründete Gesellschaft mit Fokus auf Wertschöpfungspotenziale.



„Wir freuen uns, dass wir in erstklassige Bürogebäude in einem der stärksten Märkte Deutschlands investieren können“, sagt Stephan Schlomberg, Gesellschafter bei Starwood Capital Group. „Wir glauben, dass sich die Teilmärkte rund um beide Gebäude wegen der großen Infrastrukturprojekte wie die Versetzung des Altona-Hauptbahnhofs nach Diebsteich [Bahnhof Altona: Ein geplantes Desaster?], nur wenige Hundert Meter von Kieler Park entfernt, und die kontinuierliche Entwicklung der Hafen City sowie der City Süd South, wo sich die Immobilie Sachsenkamp 5 befindet, mittelfristig verbessern werden.“



JLL, GSK Stockmann, PwC und Drees & Sommer agierten als Berater für die Starwood Capital Group und Cells Property Investors. Die Bankenfinanzierung wurde durch die Deutsche Pfandbriefbank AG sichergestellt.



Berenberg-Fonds kauft Kontorhaus am Großmarkt

Der offene Immobilienfonds Berenberg Real Estate Hamburg, den die Privatbank Berenberg als Immobilienmanager zusammen mit Universal-Investment als Kapitalverwaltungsgesellschaft mit einem Zielvolumen von 350 Millionen Euro und einem geplanten Eigenkapitaleinsatz von rund 200 Millionen Euro in 2015 aufgelegt hat, erwirbt das Objekt „Kontorhaus am Großmarkt“ von der Property Team AG.



Der Projektentwickler hatte das Gebäude Lippeltstraße 1 in 2011 kernsaniert und ein vollständiges Redevelopment mit Multi-Tenant-Struktur durchgeführt. Das denkmalgeschützte Bürohochhaus stellt sich mit 15 Geschossen als Landmark dar und bietet einen unverbaubaren Blick über HafenCity, Innenstadt sowie City Süd. Das Büroobjekt umfasst eine Mietfläche von knapp 8.000 m² und besitzt über 80 Stellplätze. Die teilweise schon veränderte Nutzung des benachbarten Großmarktes durch das Mehr!-Theater sorgt für eine zusätzliche sowie veränderte Nachfrage nach modernen Büroflächen am Standort. Der Vermietungsstand des Objektes beträgt 100 Prozent. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. JLL war für die Verkäuferseite exklusiv beratend tätig und hat den Verkaufsprozess strukturiert und gesteuert.



Mit der erneuten Portfolioerweiterung hat das Fondsmanagement jetzt das dritte Büroobjekt in der City Süd erworben. In diesem Teilmarkt gehört bereits der Büroturm Hammerbrookstraße 90 sowie das Büroensemble „Neues Steintor“ in der Hammerbrookstraße 1/Beim Strohhause 2 zum Portfolio. „Als sechstes Objekt des Fonds verfügt das Kontorhaus am Großmarkt über einen außergewöhnlichen Landmarkcharakter und bietet eine diversifizierte Mieterstruktur sowie hohe Vermietungsstabilität für unseren Fonds.“ Der Fondsmanager konnte im Januar 2017 die Kapitaleinwerbung mit einem Volumen von 210 Millionen Euro abschließen [Hamburg-Fonds der Privatbank Berenberg meldet Vollplatzierung].



Stark limitiertes Angebot

Eine noch aus dem Vorjahr gut gefüllte Pipeline könnte zu einem lebhaften Jahresauftakt führen. Insgesamt ist aber aufgrund des Angebotsengpasses in 2018 mit keinen neuen Rekordwerten zu rechnen. Vor allem der Produktmangel im Teilmarkt City führte im vergangenen Jahr zu einer spürbaren Belebung der anderen Teilmärkte. Dieser Trend wird sich in diesem Jahr weiter fortsetzen. Die Maklerhäuser rechnen mit einem stabilen Transaktionsvolumen das sich zwischen 3,5 und 4 Milliarden Euro einpendeln wird. Bei den Renditen sehen die Researcher die Talsohle jedoch langsam erreicht.