Startups in Bau- und Immobilienbranche wirken als Treiber

Zum vierten Mal in Folge veröffentlichen die TH Aschaffenburg und Blackprint die PropTech Germany Studie zur Erfassung des aktuellen Stimmungsbilds und der Marktlage von PropTechs in Deutschland. Zwischen Dezember 2022 und März 2023 haben 184 PropTechs an der Online-Befragung teilgenommen und damit Einblicke in ihre Geschäftstätigkeiten gewährt. Erstmals wurde nach der eigenständigen Digital Leaders Studie 2021 die Sicht etablierter Branchenunternehmen, ebenfalls anhand einer Online-Befragung, auf den PropTech Sektor direkt entgegengestellt.

PropTechs sind mehrheitlich positiver Stimmung und blicken optimistisch in die Zukunft. 75 % gaben für 2022 mehr oder merklich mehr Neugeschäft als in 2021 an. 90% erwarten Wachstum von 2023 bis 2025. Bestätigend attestierten alle befragten Branchenvertreter das Wachstumspotential des PropTech Sektors, gaben selbst ein vermehrtes Interesse an Beauftragungen sowie analog deutlich erhöhte Ausgaben (50% >50.000 Euro) für PropTechs in 2022 an.



PropTech Lösungen decken den Immobilienlebenszyklus breit ab. Property Management, Projektentwicklung, Asset Management, Sanieren, Metering & Energiemanagement sowie Betreibungskonzepte & Zusatzservices gehören zu den bestabgedeckten Bereichen der PropTechs und gleichzeitig zu den Wertschöpfungsstufen mit der größtem Potentialeinschätzung durch Branchenunternehmen. Die Nutzungsklasse Wohnen wird von über 90% aller PropTechs abgedeckt, die Mehrheit von 53% haben darauf sogar ihren Hauptfokus, so dass der Sektor der Wohnungswirtschaft ungenutztes Lösungspotential liefert.



Deutliches Potential gibt es für PropTechs in den Bereichen Baumanagement und -Steuerung, Bauweisen und Baumaterialien, Gebäudeautomation sowie BIM. Branchenentscheider wünschen mehr Lösungen zur Erfüllung von Nachhaltigkeitsanforderungen, Immobilieneffizienz und Datennutzung, die einfach, sicher, qualitativ, schneller, aber nicht teurer, anwenderfreundlich und aus Sicht der Entscheider am liebsten aus einer Hand sein sollten.



Der Digitalisierungsreifegrad der etablierten Branchenunternehmen ist relevanter Erfolgsfaktor für PropTechs. Gut ein Drittel besitzt nicht mal einen Digitalisierungsbeauftragten, obwohl die Priorität von Digitalisierung bei 89% hoch ist. 75% attestieren PropTechs einen hohen bis sehr hohen Stellenwert als Innovationstreiber für die Branche. Ein Großteil der Branchenvertreter ist (noch) mit grundlegenden Hausaufgaben der digitalen Transformation wie der digitalen Datenverfügbarmachung sowie der Bewältigung drängender Nachhaltigkeitsanforderungen auf Unternehmens- wie Immobilienebene beschäftigt. Perspektivisch zeigt sich das Voranschreiten der digitalen Transformation anhand des sinkenden Bedarfs an Grundlagen-Digitalisierungs-Tools sowie Zunahme der strategischen Bedeutungsbeimessung: Die Relevanz des CEO als Top-Entscheider für den Einsatz von PropTechs ist deutlich gestiegen. Die wichtigsten Beeinflusser sind zu 92% die operativ Verantwortlichen in Fachabteilungen bzw. deren Führungskraft.



Andere Entwicklungsindikatoren zur Einschätzung des PropTech Sektors weisen deutliche Spuren der multiplen Krisenlage in 2022 auf. Das Mitarbeiterwachstum stagniert. Die Expansionsaktivität in 2022 hat zwar stark zugenommen (waren PropTechs zuvor in 1,7 sind sie jetzt durchschnittlich in 4 Ländermarkten unterwegs), jedoch hat die Marktlage die Expansionspläne zukünftig deutlich gedämpft. Auch in puncto Wagniskapital als Reifegrad-Indikator konnten nur 41% aller PropTechs eine erfolgreiche Finanzierungsrunde verzeichnen, 67% davon lediglich unter einer Million Euro. Die Investitionsbereitschaft von Wagniskapitalgebern wurde deutlich als schwach bis stark gesunken bezeichnet.



Als die relevantesten, chancenreich wahrgenommenen Veränderungstreiber für den Sektor sehen die PropTechs die Nachhaltigkeitsregulatorik sowie den daraus entstehenden Digitalisierungsdruck bei Branchenunternehmen. Die wichtigsten Business-Erfolgsfaktoren bleiben ein starkes Vertriebsteam, Zugang zu den richtigen Ansprechpartnern, ein starkes Netzwerk in die Branche, die Steigerung des Bekanntheitsgrades und der Zugang zu Daten. Für ein erfolgreiches Funding braucht es insbesondere starkes Geschäftsmodell.



„Die digitale Transformation der Immobilienwirtschaft ist nicht aufzuhalten. Jetzt, in einer wirtschaftlich herausfordernden Phase für die gesamte Branche, kommt es auf den Mut zu Investitionen in Digitalisierung und proaktive Zusammenarbeit mit PropTechs hin zu mehr echten digitalen Geschäftsmodellen an. Nur so können die Herausforderungen der Zukunft in einem Ansatz interdisziplinärer und digitaler Ökosysteme gelöst werden„, so Prof. Dr. Verena Rock, Leiterin des Studienganges Digitales Immobilienmanagement an der TH Aschaffenburg und eine der Studienautorinnen dazu.



ESG bleibt zukünftig Haupttreiber und Motivationsgrundlage für den Einsatz von PropTechs durch die Digital Leaders. PropTechs bestätigen ein gestiegenes Auftragsvolumen, neue Kooperationen und neue Zielgruppen durch ESG. Obwohl 100% aller Digital Leaders den Hauptnutzen von PropTechs bei E angeben, sehen 24% diesen selbst in puncto Social bzw. 11% bei Governance. Einig sind sich Sektor und Branche darin, dass gemeinsam in puncto CO2-Neutralität von Immobilien, Energieverbrauchsmanagement und Carbon Footprint auf Unternehmensebene Environmental-Mehrwert geschaffen werden kann.



„Als notwendige Treiber von Nachhaltigkeit und digitaler Transformation in der Bau- und Immobilienwelt sind PropTechs relevanter als je zuvor. Während die Digital Readiness der etablierten Unternehmen teilweise stark gestiegen ist, wird erstmals die deutliche Schere zu denjenigen deutlich, die die Digitalisierung bisher weitestgehend verschlafen haben. ESG ist und wird noch stärker entscheidender Treiber der Branche und Erfolgsfaktor für den PropTech Sektor. Das Zeitalter der PropTechs hat gerade erst begonnen“, erklärt Sarah Maria Schlesinger, CEO bei Blackprint und Studien-Co-Autorin.