Ehemaliges Güterbahnhof-Areal
Startschuss für StadtQuartier Obertürkheim: SWSG und Köster unterzeichnen GU-Vertrag
Mit dem StadtQuartier Obertürkheim auf dem brachliegenden Areal des ehemaligen Güterbahnhofs realisiert die Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft (SWSG) ein neues urbanes Quartier. Neben bezahlbarem Wohnraum entstehen Gewerbeflächen, eine Kindertagesstätte und weitere Orte der Begegnung. Mit der Unterzeichnung des Generalübernehmervertrags mit Köster beginnt offiziell die Projektumsetzung.
Das StadtQuartier Obertürkheim umfasst insgesamt 172 Wohnungen. Davon entfallen 108 Einheiten auf öffentlich geförderte Sozialmietwohnungen und 32 auf freifinanzierte Mietwohnungen. Ergänzt wird das Quartier durch Eigentumswohnungen, eine Pflege-Wohngemeinschaft sowie vielfältige Büro- und Gewerbeflächen.
Ein besonderes Merkmal des neuen Quartiers ist die Integration einer Stadtteilbibliothek und einer sechsgruppigen Kindertagesstätte, die das Angebot für Familien und alle Generationen bereichern. Mit dem StadtQuartier Obertürkheim setzt die Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft auf die Entwicklung eines urbanen und zukunftsfähigen Lebensraums, in dem Wohnen, Arbeiten und gemeinschaftliches Leben im Mittelpunkt stehen.
Auf Basis der städtebaulichen Leitidee des Büros A+R Architekten GmbH wird die Köster GmbH als Generalübernehmer die Baumaßnahme planen und umsetzen. Der Baustart ist für Herbst 2026 vorgesehen, die Fertigstellung soll voraussichtlich im Jahr 2028 erfolgen.