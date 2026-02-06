Startschuss für StadtQuartier Obertürkheim: SWSG und Köster unterzeichnen GU-Vertrag

Mit dem StadtQuartier Obertürkheim auf dem brachliegenden Areal des ehemaligen Güterbahnhofs realisiert die Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft (SWSG) ein neues urbanes Quartier. Neben bezahlbarem Wohnraum entstehen Gewerbeflächen, eine Kindertagesstätte und weitere Orte der Begegnung. Mit der Unterzeichnung des Generalübernehmervertrags mit Köster beginnt offiziell die Projektumsetzung.

.