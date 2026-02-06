Cookie Fehler:

Ehemaliges Güterbahnhof-Areal

Startschuss für StadtQuartier Obertürkheim: SWSG und Köster unterzeichnen GU-Vertrag

Mit dem StadtQuartier Obertürkheim auf dem brachliegenden Areal des ehemaligen Güterbahnhofs realisiert die Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft (SWSG) ein neues urbanes Quartier. Neben bezahlbarem Wohnraum entstehen Gewerbeflächen, eine Kindertagesstätte und weitere Orte der Begegnung. Mit der Unterzeichnung des Generalübernehmervertrags mit Köster beginnt offiziell die Projektumsetzung.

Das StadtQuartier Obertürkheim umfasst insgesamt 172 Wohnungen. Davon entfallen 108 Einheiten auf öffentlich geförderte Sozialmietwohnungen und 32 auf freifinanzierte Mietwohnungen. Ergänzt wird das Quartier durch Eigentumswohnungen, eine Pflege-Wohngemeinschaft sowie vielfältige Büro- und Gewerbeflächen.

Zvonko Erceg, Bereichsleiter Technik bei der Köster GmbH, Daniel Winkler, Geschäftsführer bei der Köster GmbH und Samir M. Sidgi, Geschäftsführer der SWSG, sowie Timo Bakowies, Abteilungsleitung Baumanagement Neubau bei der SWSG, unterzeichnen den Vertrag (von links). © Sebastian Bullinger
Ein besonderes Merkmal des neuen Quartiers ist die Integration einer Stadtteilbibliothek und einer sechsgruppigen Kindertagesstätte, die das Angebot für Familien und alle Generationen bereichern. Mit dem StadtQuartier Obertürkheim setzt die Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft auf die Entwicklung eines urbanen und zukunftsfähigen Lebensraums, in dem Wohnen, Arbeiten und gemeinschaftliches Leben im Mittelpunkt stehen.

Auf Basis der städtebaulichen Leitidee des Büros A+R Architekten GmbH wird die Köster GmbH als Generalübernehmer die Baumaßnahme planen und umsetzen. Der Baustart ist für Herbst 2026 vorgesehen, die Fertigstellung soll voraussichtlich im Jahr 2028 erfolgen.