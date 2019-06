Panattoni gibt Startschuss für Panattoni Park Frankfurt Süd

An den Standorten Kaltenkirchen nahe Hamburg, Schwanewede nördlich von Bremen und Wörrstadt bei Frankfurt wird Panattoni Europe noch in diesem Jahr mit dem Bau von drei neuen Logistikparks beginnen, Dafür erwarb das Unternehmen insgesamt 187.000 m² Grundstücksflächen [wir berichteten]. Für den Logistics Park Frankfurt Süd ist nun der Startschuss gefallen. Auf einer gesamtvermietbaren Fläche von rund 20.500 m² wird der Logistics Park Frankfurt Süd mit spekulativ ca. 18.500 m² Logistikfläche, etwa 770 m² Büro- und Sozialfläche sowie 40 Fahrzeugstellplätze entstehen.

Das drittverwendungsfähige und multifunktionale Gebäudelayout weist eine Höhe von 10 m UKB (Unterkante Binder) auf und entspricht den neuesten Energie- und Nachhaltigkeitsstandards. Für die ressourcenschonende und nachhaltige Bauweise wird DGNB-Goldstandard (Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen) angestrebt. Der Spatenstich für den BusinessPark Wörrstadt erfolgte am 17. Juni 2019.



Das Grundstück mit einer Fläche von 37.600 m² befindet sich direkt an der Autobahn A 63 sowie der Bundestraße B 420 und ist nur 40 Minuten vom Frankfurter Flughafen, dem größten Frachtflughafen Deutschlands, entfernt. „Die Logistikregion Rhein-Main ist als globales Gateway unerlässlich für die Güterströme in ganz Europa. Gleichzeitig ist seit Jahren bei steigender Nachfrage eine Grundstücksknappheit zu verzeichnen. Wir sind froh, den Logistics Park Frankfurt Süd in dieser Lage und mit dieser hervorragenden Anbindung an Schiene, Straße und Luft realisieren zu können“, erklärt Fred-Markus Bohne, Managing Partner von Panattoni Europe.



Der Logistics Park wird als Teil eines insgesamt 120.000 m² großen Gewerbegebietes, dem BusinessPark Wörrstadt, entwickelt, das dem dringenden Bedarf an Gewerbegebieten im Gebiet Rheinhessen entgegenkommen soll. Laut Stadtbürgermeister Ingo Kleinfelder liegt das Augenmerk insbesondere auf der Ansiedlung mittelständischer Betriebe und der Schaffung neuer Arbeitsplätze. Bereits im ersten Schritt der Entwicklung des BusinessPark entstehen 200 Arbeitsplätze, die Hälfte der von der Stadt Wörrstadt geplanten 400 neuen Arbeitsplätze insgesamt.



„Mit der Errichtung des businessPARK Wörrstadt gelingt den Kommunen hier ein echter Meilenstein für die lokale Wirtschaft. Es stärkt die Region ungemein“, bestätigt Fred-Markus Bohne. „Es freut uns, mit dem Logistics Park Teil dieses Projektes zu sein“.



Mit dem Bau der Logistikimmobilie beginnt Panattoni Europe Ende 2019. Die Fertigstellung ist für das dritte Quartal 2020 geplant.