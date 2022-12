Die Berliner HR Group wird am Flughafen in Wien mit der Marke „Vienna House Easy“ und dem Franchisegeber Wyndham Hotels & Resorts ein 510-Zimmer-Haus eröffnen. Der Baubeginn soll im Herbst 2023 erfolgen, die Eröffnung ist für das Frühjahr 2025 geplant. Damit wird es am Standort künftig mehr als 1400 Zimmer

Fotos: Flughafen Wien



[…]