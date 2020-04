Startschuss für neuen Wohnraum am Campus Lorenzo

Nachdem der Caritasverband Leipzig die Kita „Don Bosco“ eröffnet hat und nebenan die Bauarbeiten für das neue Bildungsinstitut der Johanniter in vollem Gang sind, wurden jetzt die Entwürfe für den dritten Bauabschnitt des Campus Lorenzo in Leipzig-Reudnitz vorgestellt. Mit dem Baubeginn zum Jahresende entstehen auf dem Areal bis Sommer 2022 insgesamt 60 neue Wohnungen und Raum für das gemeinschaftliche Miteinander unterschiedlicher Lebensmodelle.

