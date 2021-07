Startschuss für neue Wohnanlage an der Alten Donau

Der Wiener Bauträger Glorit feiert den ersten Spatenstich für sein neues Bauprojekt an der unteren Alten Donau. Damit ist der Startschuss für insgesamt vier weitere exklusive Wohnbauprojekte in unmittelbarer Nähe zum Wasser gefallen. Die geplante Fertigstellung ist in der zweiten Jahreshälfte 2022.

.

"Die Corona-Pandemie hat die Wohnwünsche nachhaltig verändert und die Nachfrage nach hochwertigem Wohnraum in bester Lage zusätzlich angeheizt. Wir haben unser Portfolio daher nochmals aufgestockt und bieten aktuell so viele Wohnbauprojekte wie nie zuvor“, erklärt Glorit-Geschäftsführer Stefan Messar.



Nun wurden die Spaten für vier brandneue Wohnbauprojekte an der unteren Alten Donau gesetzt: In der Florian-Berndl-Gasse 37 im 22. Bezirk entstehen fünf Eigentumswohnungen mit zwei bis sechs Zimmern und Wohnflächen von 70 bis 182 m². Besonderes Highlight ist hier das Penthouse mit Dachterrasse und wunderbarem Blick auf das Wasser. In der Nachbarschaft, an den Top-Adressen Promenadestraße 29, Hovenweg 32-32A und Hovenweg 40A, baut Glorit zudem drei weitere Immobilienprojekte mit sechs, elf und nochmals sechs Wohneinheiten.



„Ich freue mich sehr, dass wir Wohnungssuchenden auch mit unseren vier neuen Projekten wertvollen Wohnraum in unvergleichlicher Lage bieten können. Die Region rund um die Alte Donau ist dabei immer ein besonderes Gustostückerl für unsere Kunden. In wenigen Gehminuten ist man am Wasser und kann all die Highlights des Grätzels und die vielfältigen Gastronomie- und Freizeitangebote genießen“, so Messar.



Die Wohnungen der vier Projekte sind ab 369.900 Euro provisionsfrei direkt vom Bauträger zu erwerben und können nach der geplanten Fertigstellung im zweiten Halbjahr 2022 in schlüsselfertiger Ausführung bezogen werden.