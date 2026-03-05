Startschuss für Münchner Wohnquartier Parkside Lerchenauer Feld

Im Münchner Stadtteil Feldmoching hat der Bau für das Wohnquartier Parkside Lerchenauer Feld begonnen. Nach erteilter Baugenehmigung laufen bereits die Tiefbauarbeiten für den ersten Bauabschnitt mit 165 Wohnungen. Neben freifinanzierten und mietpreisgedämpften Einheiten entsteht auch eine Kita. Generalunternehmer für den Hochbau ist die W. Markgraf GmbH & Co. KG, während die Konrad Schmaus GmbH den Tiefbau übernimmt.

.

Das Parkside Lerchenauer Feld ist Teil der großflächigen Quartiersentwicklung im Münchner Norden. Auf rund 237.726 m² entsteht ein gemischt genutztes Stadtquartier mit insgesamt etwa 1.650 Wohnungen. Ergänzt wird das Wohnangebot durch Einzelhandel, sechs Kitas, eine vierzügige Grundschule, ein sechszügiges Gymnasium, ein Pflegeheim sowie rund 32.000 m² öffentliche Grünflächen.



Im ersten Bauabschnitt entstehen 165 Wohneinheiten, davon 122 freifinanzierte und 43 mietpreisgedämpfte Wohnungen. Zusätzlich wird eine Kita mit rund 1.181 m² Geschossfläche errichtet. Weitere Bauabschnitte folgen sukzessive, sodass das Quartier in den kommenden Jahren schrittweise vollständig entwickelt wird.



„Mit dem Baustart für das Parkside Lerchenauer Feld bringen wir eines der zentralen Wohnprojekte im Münchner Norden in die Umsetzung. In einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld ist das ein starkes Signal für Verlässlichkeit und Realisierungskraft. Die Bayerische Hausbau Development schafft jetzt Schritt für Schritt dringend benötigten Wohnraum und entwickelt ein neues, nachhaltiges Quartier mit intensiver Begrünung. Das Parkside mit zukunftsweisenden Energie- und Mobilitätskonzepten vereint hochwertiges Wohnen und urbanen Komfort“, sagt Gordon Gorski, CEO der Bayerischen Hausbau Development.