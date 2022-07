Startschuss für die Rheintalgärten in Bad Honnef

Der Projektentwickler Bonava hat den Verkauf der ersten Wohnungen im Quartier „Rheintalgärten“ in Bad Honnef gestartet. Auf einem rund 3.000 m² großen Grundstück an der Konrad-Adenauer-Straße 19 werden bis 2024 insgesamt 31 neue Eigentumswohnungen entstehen.

„Die Erdarbeiten für die Baugrube haben inzwischen begonnen und kommen gut voran. Spätestens im Herbst wird der Hochbau für die Häuser beginnen. Läuft alles wie geplant, können die ersten Bewohner im Frühling 2024 einziehen“, berichtet Bonava-Projektleiterin Vanessa Zartmann.



Das Quartierskonzept sieht ein architektonisch hochwertig gestaltetes Ensemble mit vier unterschiedlich großen Mehrfamilienhäusern vor. Verteilt auf zwei bzw. drei Etagen plus Staffelgeschoss entstehen jeweils 5 bis 11 Wohnungen pro Haus. Die barrierefrei geplanten Wohnungen bieten zwischen 54 und 144 m² Wohnfläche, zwei bis fünf Zimmer sowie jeweils eine große Terrasse mit Garten bzw. einen Balkon. Die zentrale Wärmeversorgung aller Häuser wird über ein Pellet-Blockheizkraftwerk erfolgen. Alle Wohnungen entsprechen damit dem Energieeffizienzstandard KfW-55 EE.



Wie der Titel „Rheintalgärten“ schon andeutet, soll das Quartier möglichst naturnah gestaltet werden. So bleiben zahlreiche große Bäume auf dem Grundstück erhalten und werden zusammen mit einer Reihe von Neupflanzungen gezielt in das Bauvorhaben integriert. Auch ein naturgetreuer Teich und ein kleiner Spielplatz werden Teil des künftig üppig begrünten Areals.



Grün wird es auch oberhalb der Häuser, denn das gesamte Quartier ist mit intensiv begrünten Retentionsdächern geplant. Diese speichern den Niederschlag und geben das Regenwasser nur verzögert und gedrosselt an die Kanalisation ab. Ein Großteil des Wassers verdunstet dabei und sorgt für ein angenehmes Mikroklima. So finden zum Beispiel Lavendelbüsche und andere Pflanzen beste Bedingungen und es entsteht neuer Lebensraum für Tiere.



Unterhalb der Anlage entsteht dagegen eine zentrale Tiefgarage mit Platz für 35 Pkw. Alle Bewohner, die auf ein eigenes Auto verzichten wollen, können zukünftig auf eine E-Bike sowie auf zwei E-Autos als Car-Sharing-Fahrzeuge zurückgreifen, die jeweils auf bzw. vor dem Grundstück stationiert werden. So werden nicht nur die Bewohner selbst, sondern die gesamte Nachbarschaft das neue Car-Sharing-Angebot nutzen können.