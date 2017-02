Startschuss für den Schindler Campus

Der Startschuss für den neuen Schindler Campus ist gefallen: Am 13. Februar wurde für das 44 Millionen teure Vorhaben in Anwesenheit der Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler in Berlin-Alt-Mariendorf der symbolische Spatenstich gesetzt. Auf dem Firmengelände soll ein „Innovation Hub“ errichtet werden, mit dem der Aufzug- und Fahrtreppenbauer die neuen Möglichkeiten des sich wandelnden Aufzugsmarktes optimal nutzen kann [Schindler plant „Innovation Hub“ in Berlin für 44 Mio. Euro]. Dabei wird es vor allem um neue digitale Services für Aufzüge und Fahrtreppen gehen – wie die Schindler Doorshow, die bei der symbolischen Grundsteinlegung präsentiert wurde.

.

Mit Virtual Reality in die Zukunft

Beim Umbau des mehr als 100.000 m² großen Firmengeländes an der Ringstraße wird im ersten Bauabschnitt ein unter Denkmalschutz stehendes Bürogebäude vollständig umgebaut, um den Anforderungen digitaler und mobiler Arbeitsumgebungen zu genügen. Ein zentrales Eingangsgebäude zum Campus ist geplant, der das revitalisierte Gebäude mit einem weiteren verbinden soll. Wie das zukünftig aussehen kann, konnten Mitarbeiter und Besucher bereits auf der Grundsteinlegung hautnah erleben. Mit Virtual-Reality-Brillen ausgestattet duften Interessierte das neue Umfeld bereits besichtigen.





Visualisierung des neuen Schindler Campus Berlin.



Weltneuheit Schindler Doorshow

Eine der digitalen Innovationen des Unternehmens war live zu erleben. Die Schindler Doorshow ist ein neues Werbe- und Informationsmedium für Aufzugstüren. Ein netzwerkfähiger Projektor bespielt die Außenflächen von Aufzugstüren über GSM mit Informationen, Nachrichten und Werbebotschaften. Durch die Vermarktung ihrer Aufzugstüren als Werbe- oder Informationsfläche können Aufzugsbetreiber ihre Investition in die Schindler Doorshow nicht nur refinanzieren, sondern mittelfristig sogar Erlöse erzielen.