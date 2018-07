Startschuss für das neue City Center „Kubus am Adenauer“ in Wiesloch

Kubus am Adenauer

Seit März 2016 laufen die Planungen für das ehemalige Kaufhaus „Dannheimer“ auf der Hauptstraße 110 in der Fußgängerzone in Wiesloch. Das lange Warten hat ein Ende. Bereits am 29. Juni wurde der Zugang zur Postbank von der Hauptstraße zur Badgasse verlegt. Die Baustelleneinrichtung erfolgte am 02. Juli. Nun werden in Kürze der Namensschriftzug und das ehemalige Traditionshaus weichen. Die Abbrucharbeiten sind für den 16. Juli angesetzt. Beginnend mit dem alten Gasthof Engel an der Hauptstraße folgt planmäßig am 09. August der Abbruch des Kaufhauses selbst.

Zeitgemäße, offene und flexible Grundrisse werden im neuen City Center „Kubus am Adenauer“ entstehen. Im Rahmen der geplanten Abbrucharbeiten müssen die bestehenden Gebäudeteile zunächst entkernt werden. In weiteren Schritten werden notwendige Maßnahmen unternommen, die für den Um- und Neubau notwendig sind.



Das dreigeschossige Gebäude wird in ein modernes Büro- und Geschäftshaus umgebaut. Es ist ein Mix aus Handel und Büros / Praxen geplant. Für die Büroflächen konnte die AOK Baden-Württemberg als Mieter gewonnen werden, die das komplette 2. OG beziehen wird. Weiterhin verbleibt die Postbank im Gebäude, die einen neuen langfristigen Mietvertrag abgeschlossen hat und auch während der Umbauphase die Flächen nutzen wird. Weiterhin konnte ein langfristiger Mietvertrag mit einer lokalen Bäckerei abgeschlossen werden.



Darüber hinaus werden weitere Gespräche mit Mietinteressenten für die Handels- und Büroflächen geführt. Die Fertigstellung der Neu- und Umbauarbeiten ist für das Frühjahr 2020 geplant.