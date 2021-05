Startschuss fÃ¼r Bauarbeiten am Seniorenzentrum Freigericht

Die Bauarbeiten am Seniorenzentrum MENetatis Freigericht des Projektentwicklers Wob Group haben begonnen. Am 6. Mai wurde im Stadtteil Bernbach der Grundstein gelegt. Unter F├╝hrung der Baufirma Implenia werden bis September 2022 75 Pflegeappartements inklusive Caf├ę errichtet. Betreiber mit einem Vertrag ├╝ber 25 Jahre wird die MENetatis GmbH [wir berichteten].

