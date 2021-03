Mit dem nun erfolgten ersten Spatenstich hat der Bau des neuen Stadtteilzentrums Südost samt Bürgerhaus-Saal in der Alfred-Delp-Straße begonnen. Die Einrichtung mit sozialpädagogischen Angeboten ist derzeit in angemieteten Räumen des nahen Gemeindezentrums der Christuskirchengemeinde untergebracht. Im Frühsommer 2022 soll der Umzug zurück in den Neubau erfolgen. Für das samt Abbruch…

[…]