Auf dem Areal der Aurelis Real Estate am Bahnhof Stuttgart-Obertürkheim siedelt sich ein junges Unternehmen an. Die SCS GmbH mietet seit 1. November 2022 eine 900 m² große Freifläche in der Augsburger Straße. Das Start-up plant, dort ab Dezember 2022 nachhaltige Pflanzenkohle herzustellen. Es handelt sich dabei um eine befristete Nutzung bis zum baulichen Beginn der Quartiersentwicklung.

