Start-up Flatio startet am Berliner Immobilienmarkt

Das tschechische Immobilien Start-up Flatio, das sich auf mittelfristige Vermietungen fokussiert, ist Ende Juli mit den ersten Mietwohnungsangeboten in Berlin gestartet.

Seit dem Markteintritt vor 1 ½ Jahren hat sich laut Flatio gezeigt, dass die Nachfrage nach Mietmöglichkeiten für eine Dauer von 1-6 Monaten sowohl bei Wohnungsbesitzern, die rund ¼ mehr als bei langfristigen Mieten verdienen, als auch bei internationalen Managern, Unternehmen, Studenten, digitalen Nomaden oder auch Menschen, die eine vorübergehende Unterkunft aufgrund von Sanierungsarbeiten in der eigenen Immobilie brauchen, gegeben ist. „Die Erfahrungen aus Österreich, der Slowakei und der Tschechischen Republik haben uns gezeigt, dass das Interesse an mittelfristigen Vermietungen enorm ist. Seit Mai letzten Jahres ist es uns gelungen, in vier Städten - Wien, Prag, Brünn und Bratislava - mehr als 33.000 Übernachtungen zu vermitteln. Vom Standort Berlin erwarten wir uns ein schnelles Wachstum unserer Dienstleistung, weil wir einen modernen Zugang, ohne überflüssige administrative Belastungen, anbieten. Zeitgleich schließt Flatio mit Interessenten klassische Mietverträge ab, womit alle regulativen Aspekte in Berlin und anderen deutschen Städten erfüllt werden,“ erklärt Radim Rezek, Gründer und CEO von Flatio.



Dabei geht es äußerst digital zu: Kautionen, Besichtigungen und persönliche Unterschrift des Vertrages wie normalerweise üblich, fallen weg, bzw. wurden gegen virtuelle Besichtigungen, digitale Unterschriften und

Online-Mietzahlungen ausgetauscht. „Unser Ziel ist es, gängige Standards, wie wir sie online gewöhnt sind, auch am Immobilienmarkt zu etablieren. Auch nach der Vertragsunterschrift bieten wir einen weitreichenden Service an. Wir sind sowohl mit dem Vermieter als auch dem Mieter in Kontakt und bieten eine Web Applikation an mittels derer die Kommunikation abläuft. Der Mieter kann zum Beispiel über diese Applikation online mit Karte bezahlen oder auch Mängel melden. Auch die Wahl der Unterkunft wollen wir vereinfachen. Der Interessent wählt, wie im Falle eines Hotels anhand der Fotos und der virtuellen Besichtigung und kann anschließend die Reservierung online durchführen,“ ergänzt Radim Rezek.