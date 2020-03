Start-up Amzcomplete zieht in die Werft 16

Das Unternehmen Amzcomplete zieht von Hilden nach Düsseldorf und sicherte sich rund 1.200 m² Bürofläche in dem stylischen Bürogebäude Werft 16 am Rheinufer im Stadtteil Heerdt. Das Start-up wird die neuen Büros in der Werftstraße 16 voraussichtlich im Mai beziehen. Vermittelt wurde die Fläche des Projektentwicklers Coinel Development GmbH vom Office Advisory-Team von BNP Paribas Real Estate. Die Agentur Amzcomplete berät Kunden beim Aufbau eines eigenen Amazon Business und arbeitet bereits erfolgreich mit über 200 Klienten.

