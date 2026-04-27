Start für N50: May & Co. gewinnt InnoGames als Ankermieter

Projektentwickler May & Co.hat den bis dato größten Mietvertragsabschluss am Hamburger Büromarkt 2026 getätigt: Der Hamburger Spielentwickler „InnoGames“ sichert sich rund 8.200 m² Bürofläche in dem Neubau N50. Mit rund 350 Mitarbeitenden wird das Unternehmen somit einen Großteil der Flächen beziehen und damit zum Ankermieter des Projekts werden.

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Auf dem Grundstück Nordkanalstraße 50 kommt endlich Bewegung: Der Projektentwickler May & Co. präsentiert einen bonitätsstarken Ankermieter und kündigt die Fertigstellung des geplanten N50 bis zum zweiten Quartal 2029 an.



Der Büroneubau im dynamischen Geschäftsviertel Hammerbrook wird insgesamt rund 17.000 m² Mietfläche auf sieben Etagen bieten. Neben den rund 900 Arbeitsplätzen entstehen großzügige Gemeinschaftsbereiche, eine Gastronomie sowie Balkone und Dachterrassen. Der Entwurf des Gebäudes stammt von agn Leusmann Architekten und verbindet eine markante hanseatische Loft-Architektur mit flexiblen New-Work-Konzepten.