Frankfurt: Start des neuen Amtes für Bau und Immobilien

Am Mittwoch, 1. November, hat nach mehrjähriger Vorbereitung unter Federführung durch Stadtrat Jan Schneider das neue Amt für Bau und Immobilien in Frankfurt die Arbeit aufgenommen. Damit wird die von Oberbürgermeister Peter Feldmann initiierte Reform der Stadtverwaltung vollendet. Es handelt sich um eines der größten Umbauprojekte der letzten Jahrzehnte. Er hatte 2013 kurz nach seinem Amtsantritt der Verwaltung den Auftrag erteilt, das städtische Hochbau- und Liegenschaftsmanagement grundlegend zu modernisieren.

.

Insbesondere drängte Feldmann darauf, den Bau und die Sanierung der Frankfurter Schulen und Kitas zu professionalisieren. „Mit unserer neuen Baubehörde setzt sich Frankfurt heute an die Spitze der deutschen Stadtverwaltungen. Die konsensuale Umsetzung der neuen ebenso bürgerfreundlichen wie effizienten Struktur ist auch ein Beweis für die Entschlossenheit des Magistrats: Wir müssen in Frankfurt mehr und schneller bauen. Gut, dass es ab jetzt effektives ‚Bauen aus einer Hand' in Frankfurt gibt.„



Das Amt setzt sich zunächst aus den beiden bisherigen Ämtern Hochbau und Liegenschaften sowie immobilienrelevanten Bereichen des Stadtschulamtes zusammen. Stadtrat Schneider, Dezernent für Bau und Immobilien, Reformprojekte, Bürgerservice und IT, erläutert die Zielsetzung: „Das Amt für Bau und Immobilien soll die städtischen Liegenschaften kompetent, effizient und nutzerorientiert planen, bauen und bewirtschaften.“



Weiter sagte Schneider: „Wir haben mit der Amtsgründung die Grundlage geschaffen, dass es künftig einen zentralen Ansprechpartner für sämtliche Bau- und Immobilienfragen gibt. Die Fachämter sollen von diesen Aufgaben entlastet werden und sich ganz auf ihre jeweiligen Fachaufgaben konzentrieren können. Mit der Zusammenführung der baufachlich-technischen und immobilienwirtschaftlichen Kompetenzen an einer Stelle in der Stadtverwaltung wird zudem die Grundlage für ein ganzheitliches, über den gesamten Lebenszyklus der Immobilie ausgerichtetes Handeln in der Konzeption, der Planung, dem Bau und schließlich in der Bewirtschaftung sichergestellt.„



Die Optimierung des städtischen Hochbau- und Liegenschaftsmanagements war nötig geworden, um dem stetigen Wachstum der Stadt und den damit einhergehenden Anforderungen auch zukünftig gerecht werden zu können. Vor allem der weiterhin steigende Bedarf an Plätzen in Kindertageseinrichtungen und Schulen, an zeitgemäßen Verwaltungsgebäuden und die Instandhaltung der Gebäude – insbesondere von Schulen und Kitas – sowie deren wirtschaftlicher Betrieb erfordern ein intelligentes Flächenmanagement, einen effizienten Hochbau und eine qualifizierte Gebäudeunterhaltung. Frankfurt ist deshalb auf ein leistungsfähiges Hochbau- und Liegenschaftsmanagement angewiesen.



„Ich bin optimistisch, dass wir nach intensiven Vorbereitungen nun mit dem Amt für Bau und Immobilien eine deutliche Beschleunigung und Verbesserung der Bau- und Sanierungsmaßnahmen für unsere Schulen und Kitas erreichen werden“, sagte Integrations- und Bildungsdezernentin Weber. Sie sei zudem froh, dass es gelungen sei, für den Übergang der Beschäftigten eine umfassende Besitzstandswahrung festzuschreiben.