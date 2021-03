Start der Plattform Corefimatch

Mit Corefimatch ist jetzt eine Online-Plattform für die gewerbliche Immobilienfinanzierung an den Start gegangen, die Kreditnehmer mit Finanzierungsberatern verbindet. Auf der Plattform mit dabei sind Admodus, Apertus, Capcora, Neuwirth Finance, Recon und die Youmex AG. In den nächsten Wochen werden weitere Finanzierungsexperten hinzukommen, um das bestehende Angebot zu erweitern.

.

Hinter Corefimatch stehen die Gründer des Karlsruher Unternehmens Corefihub. Laut der Plattform wird sich der Anteil des über Finanzierungsspezialisten abgewickelten Volumens in den kommenden Jahren vervielfachen. „Unsere Rolle hierbei ist es den Marktakteuren eine neutrale, sichere, skalierbare und effiziente technologische Infrastruktur – in Form eines digitalen Ortes – zur Verfügung zu stellen“, so Mitgründer Daniel Rodriguez.



Alle aktuell sechs teilnehmenden Finanzierungsspezialisten stehen auf der Plattform im Wettbewerb und verfügen über Kontakte zu mehr als 500 aktiven Finanzierern im Markt, wie Banken, Versicherungen, Pensionskassen, Family Offices und Kreditfonds im deutschsprachigen Raum. Wenn ein potenzieller Finanzierungskunde – egal ob Immobilieninvestor, -bestandshalter, Projektentwickler oder Bauträger – die ersten Einstiegsfragen auf der Plattform beantwortet und sein Projekt Interesse geweckt hat, geht es in die nächste Runde. Aus dem Pool der Anbieter wählt der Kapitalsuchende aus, welcher Experte Angebote und Lösungswege zur Finanzierung abgeben soll. Eine Erweiterung des Kreises an Finanzierungsspezialisten wird mit Hinblick auf ein möglichst umfassendes sowie komplementäres Angebot stattfinden.