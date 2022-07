Das 196+ Hotelforum und Hospitality Pioneers (Gastgewerbe Magazin) loben gemeinsam den Hospitality Upgrade Award aus, erneut in Kooperation mit Gnerator powered by Gira. Die Auszeichnung wird am 6. Oktober auf der 196+ Hotelforum-Fachkonferenz an den Gewinner des Techno-Pitches verliehen. Bewerbungsschluss ist am 11. August 2022.

[…]